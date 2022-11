Suella Braverman a fait des voyages conservateurs pour enseigner aux avocats du gouvernement rwandais

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Suella Braverman a donné des cours aux avocats du gouvernement rwandais lors de voyages soutenus par le président Paul Kagame, L’indépendant peut révéler.

Le ministre de l’Intérieur s’est rendu dans le pays en 2008 et 2010, puis a cofondé une association caritative qui a coopéré avec Kigali et formé des avocats travaillant actuellement au sein du ministère rwandais de la justice.

À l’époque, elle a suggéré que le pays ne disposait pas d’un “système juridique fonctionnant correctement”, mais a déclaré aux députés cette semaine que le Rwanda était un “pays fondamentalement sûr et sécurisé” adapté à l’accueil des demandeurs d’asile du Royaume-Uni.

Mme Braverman était avocate et candidate aux élections conservatrices lors de ses visites au Rwanda et n’a pas rendu public le travail depuis son élection au parlement en 2015.

Care4Calais, qui est l’une des organisations caritatives intentant une action en justice contre l’accord avec le Rwanda, a déclaré qu’elle devait être “totalement transparente” sur ses activités passées après avoir été accusée de mettre en œuvre l’accord bloqué de 120 millions de livres sterling.

La fondatrice Clare Moseley a déclaré : « Que le ministre de l’Intérieur qui rêve d’expulser les victimes de la guerre, de la torture et des violations des droits de l’homme au Rwanda ait eu des liens avec le régime de Kagame soulève de sérieuses inquiétudes.

« Braverman affirme que le Rwanda est un pays sûr alors que le ministère des Affaires étrangères a soulevé des inquiétudes quant au bilan du pays en matière de droits humains et que l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés a présenté des preuves convaincantes que les réfugiés n’y seront pas en sécurité.

« Suella Braverman et le Parti conservateur doivent être totalement transparents sur leurs relations avec les autorités rwandaises.

Écrivant en 2011 sous son nom de jeune fille, Suella Fernandes, Mme Braverman a déclaré qu’elle faisait partie d’une équipe d’avocats bénévoles qui “ont enseigné le plaidoyer, la rédaction juridique, la négociation et le droit substantiel aux juges, aux avocats du gouvernement, aux avocats de la justice communautaire et aux étudiants en droit”.

“J’ai également vu pour la première fois à quel point un système juridique fonctionnel est essentiel au développement”, a ajouté le futur ministre de l’Intérieur. “La primauté du droit est un ingrédient de base qui permet à la prospérité de s’épanouir.”

Mme Braverman a voyagé avec le projet Umubano, qui était décrit sur son site Web aujourd’hui disparu comme « le projet d’action sociale du Parti conservateur au Rwanda et en Sierra Leone ».

Plus d’une douzaine de députés en exercice et futurs députés ont participé au même voyage en 2008, dont le chancelier Jeremy Hunt, le ministre de la Justice Damian Hinds, le ministre de l’Éducation Robert Halfon et le président du Comité restreint de la Défense Tobias Ellwood.

Le président rwandais Paul Kagame avec le député conservateur Andrew Mitchel lors d’une célébration du 10e anniversaire du projet Umubano, Kigali, 11 août 2017 (Paul Kagame/CC BY-NC-ND 2.0)

Le projet Umubano était dirigé par l’actuel ministre des Affaires étrangères Andrew Mitchell, qui a rétabli les paiements d’aide au Rwanda en tant que secrétaire au développement international en 2012 après que son gouvernement a été accusé de financer des milices rebelles en République démocratique du Congo.

M. Mitchell a confirmé que Mme Braverman avait participé aux programmes du projet Umubano au Rwanda et en Sierra Leone, en disant L’indépendant: “Elle a été une formidable contributrice aux efforts de développement du projet et a fait un excellent travail.”

Il n’est pas clair si Mme Braverman a rencontré le président rwandais, bien que M. Kagame ait assisté à certains événements du projet Umubano et ait déclaré à un journal local que le programme était “significatif et aidera les gens au Royaume-Uni à mieux comprendre le Rwanda”.

Une source proche de Mme Braverman a déclaré: «Le ministre de l’Intérieur s’est rendu au Rwanda en tant que citoyen privé avant d’être député. Par la suite, elle a créé une association caritative pour aider à former des avocats du pays. L’idée que cela compromet d’une certaine manière son jugement sur le Rwanda est clairement ridicule.

La ministre de l’Intérieur a fait allusion aux visites lors d’une comparution devant la commission des affaires intérieures du Parlement cette semaine, lorsqu’elle a répondu à une question sur la sécurité du pays pour les demandeurs d’asile du Royaume-Uni en disant : « J’ai en fait visité le Rwanda deux fois, pas mal il y a environ 2010 ou 2009, et j’ai toujours trouvé que le Rwanda était un pays très inspirant en fait.

“Nous ne travaillerions jamais qu’avec des pays que nous estimons sûrs et qui traiteront les demandeurs d’asile conformément au droit applicable en matière de droits de l’homme.”

Priti Patel et le ministre rwandais des affaires étrangères et de la coopération internationale Vincent Biruta ont signé un partenariat pour la migration et le développement économique à Kigali en avril (Flora Thompson/PA) (fil de sonorisation)

Mme Braverman a qualifié le Rwanda de “pays fondamentalement sûr et sécurisé” et s’est dite convaincue que l’accord visant à y envoyer des demandeurs d’asile serait mis en œuvre, malgré les contestations judiciaires alléguant des violations des droits de l’homme motivées par des considérations politiques, notamment des actes de torture, des meurtres et des enlèvements.

Un article co-écrit par Mme Braverman à la suite de sa visite en 2008 suggérait qu’il n’y avait pas encore de “système juridique fonctionnant correctement” et indiquait qu’elle avait travaillé avec l’Institut pour la pratique et le développement juridiques du pays et le ministère de la justice.

“Ce qui nous a le plus frappé, c’est l’absence presque totale de ce que nous, avocats britanniques, tenons souvent pour acquis”, a-t-il ajouté. “Les nouveaux avocats là-bas doivent être à la fois pionniers et juristes dans la création de structures juridiques fonctionnelles et légitimes.”

En 2011, Mme Braverman a cofondé une organisation caritative appelée Africa Justice Foundation avec d’autres avocats, dont Cherie Blair.

L’organisation caritative, qui a cessé ses activités en 2016, a décrit sa mission comme « le renforcement des capacités juridiques en Afrique subsaharienne » et la contribution au développement de « systèmes juridiques robustes, stables et prévisibles ».

L’Africa Justice Foundation a fait en sorte que des avocats du gouvernement rwandais étudient dans des universités britanniques dans le cadre de cours de maîtrise spécialisés.

L’indépendant a découvert des documents montrant que certains des participants au programme travaillent maintenant pour le ministère rwandais de la justice et dans des institutions publiques telles que la Banque de Kigali.

Aucun n’est connu pour être directement impliqué dans le partenariat pour la migration et le développement économique, qui a été signé après des négociations menées par le ministère de l’Intérieur avant la nomination de Mme Braverman au poste de secrétaire à l’intérieur.

La Haute Cour a appris que son prédécesseur, Mme Patel, et l’ancien Premier ministre Boris Johnson avaient un “intérêt particulier” pour le Rwanda, bien que le pays ait été initialement exclu du dossier par le ministère des Affaires étrangères.