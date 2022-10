Suella Braverman a divulgué un plan top secret pour réduire le déficit britannique de 14 milliards de livres sterling avec un nouveau «visa de croissance»

SUELLA Braverman a divulgué des plans top secrets pour réduire le déficit de la Grande-Bretagne de 14 milliards de livres sterling avec un nouveau «visa de croissance», peut révéler The Sun.

L’Office for Budget Responsibility a également averti que son discours “plus de visas” augmenterait le trou noir de trésorerie de 6 milliards de livres sterling supplémentaires sur cinq ans.

Le ministre de l’Intérieur a été licencié sous Liz Truss après avoir accidentellement transmis les plans secrets à un inconnu Crédit : Getty

Le ministre de l’Intérieur s’est fortement opposé à l’ex-Premier ministre Liz Truss, qui a élaboré les propositions pour que des milliers de professionnels de l’informatique, de scientifiques et de stars du sport hautement qualifiés tentent de relancer la croissance économique.

Les experts ont déclaré que cela permettrait de lever des milliards pour le Trésor alors qu’ils s’efforçaient de combler un déficit de 72 milliards de livres sterling – mais risquaient de faire monter en flèche la migration nette et de rompre les promesses politiques.

Mme Braverman était profondément opposée et a tenté d’avertir les principaux alliés en envoyant un projet de déclaration classifié.

Mais le conservateur conservateur, surnommé Leaky Su, l’a accidentellement transmis à un étranger – et a été limogé.

Hier, il y a eu des appels pour que le nouveau Premier ministre Rishi Sunak la licencie à nouveau six jours seulement après l’avoir reconduite dans ses fonctions.

Une source a déclaré: “Suella a essayé de minimiser l’ampleur du connerie, mais il s’agissait d’informations incendiaires et sensibles au marché.”

Le contenu de la fuite et de la dispute flamboyante qui a conduit à son limogeage est présenté pour la première fois dans un nouveau livre politique Out Of The Blue écrit par Sun man Harry Cole et James Heale.

Hier soir, il y a eu des allégations selon lesquelles Mme Braverman aurait enfreint le code ministériel “plusieurs fois” et aurait refusé d’avouer.

Et il a été révélé qu’elle était impliquée dans une enquête sur une fuite du MI5 plus tôt cette année, mais la fuite n’a jamais été retrouvée.

Le député conservateur Mark Pritchard, a déclaré qu’une “rupture” de confiance entre le MI5 et Mme Braverman doit être “triée dès que possible”.

L’ancien ministre du Cabinet, Sir Jake Berry, a déclaré à TalkTV qu’elle avait commis de “multiples” infractions.

Le député travailliste Chris Bryant a déclaré que les ministres lui avaient dit qu’elle était “une menace pour la sécurité nationale”.