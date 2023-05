Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Suella Braverman devrait « se concentrer sur le travail » plutôt que de prononcer des discours, a averti une ancienne ministre du cabinet au milieu des inquiétudes qu’elle essaie de se présenter comme une future dirigeante conservatrice.

Robert Buckland a lancé un avertissement au ministre de l’Intérieur après avoir exposé sa vision intransigeante et s’en être pris aux « experts et aux élites » lors d’un discours à la Conférence nationale conservatrice.

S’exprimant lors d’un événement organisé par un groupe de réflexion américain de droite, Mme Braverman a attaqué «l’idéologie radicale du genre» et a revendiqué la politique de gauche pour «faire en sorte que les gens se sentent mal à propos de notre passé».

M. Buckland a déclaré à Sky News: «Je dis au ministre de l’Intérieur qu’elle a un gros travail à faire. Je sais qu’elle veut le faire. Je pense que continuer et faire ce travail est exactement là où elle doit être.

L’ancien secrétaire à la Justice a déclaré: «Je pense que tous les ministres ministériels devraient s’en tenir à leur mémoire et parler de leur mémoire. Nous avons programmé des conférences qui peuvent être utilisées par les hauts responsables du gouvernement.

Lorsqu’on lui a demandé si Mme Braverman se présentait au parti en tant que future dirigeante, M. Buckland a répondu: « Le poste le plus élevé est occupé par Rishi Sunak. »

Il a ajouté: «Je veux qu’il et la plupart des conservateurs veulent qu’il reste en poste et soit notre premier ministre, remportant des élections générales et gouvernant notre pays avec maturité. Il est maintenant temps pour l’équipe de travailler avec lui, de le soutenir et de projeter les cinq priorités qu’il s’est fixées.

M. Buckland – un allié de M. Sunak qui l’a initialement soutenu lors de la campagne à la direction des conservateurs de l’année dernière avant de passer à Liz Truss – était l’un des principaux soutiens de la deuxième direction de M. Sunak en octobre.

L’ancien secrétaire à la justice a critiqué le projet de loi sur la migration illégale de Mme Braverman, faisant pression pour des itinéraires plus sûrs et légaux pour les réfugiés.

S’adressant à la Conférence nationale sur le conservatisme, Mme Braverman a également fait valoir que « vous ne pouvez pas avoir d’immigration sans intégration » et que « la volonté non examinée vers le multiculturalisme » est une « recette pour un désastre communautaire ».

Elle était l’attraction vedette du premier jour du rassemblement de trois jours à Westminster. Elle a exposé la philosophie conservatrice qui lui a été inculquée par ses parents, racontant leurs histoires d’arrivée au Royaume-Uni dans un mouvement qui sera vu dans le contexte de ses ambitions de leadership.

Certains députés conservateurs l’ont accusée de se concentrer sur son ambition personnelle de succéder à M. Sunak plutôt que de se concentrer sur le travail.

« Elle n’attend pas les élections, mais elle brigue le poste de Premier ministre maintenant », a déclaré un ministre anonyme. Le gardien. « On pourrait penser qu’être ministre de l’Intérieur était une activité secondaire. »

Une autre députée conservatrice a déclaré: «C’était plutôt riche qu’elle mette en évidence les problèmes de notre système d’immigration alors qu’elle en était responsable depuis neuf mois. Il s’agissait de ses ambitions, pas d’améliorer les choses.

Le rassemblement de lundi des conservateurs de droite à Londres a commencé par une invocation de l’esprit de Margaret Thatcher.

Ouvrant la conférence sur le conservatisme national au Centre Emmanuel de Westminster, le président Christopher DeMuth a déclaré qu’il avait « communiqué » avec l’ancien Premier ministre au sujet de la conférence.

À propos de feu Mme Thatcher, il a déclaré aux délégués: « Je suis heureux d’annoncer qu’elle est totalement à bord. »