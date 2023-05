Suella Braverman « a demandé au personnel de l’aider à éviter les amendes pour excès de vitesse »

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Rishi Sunak a été invitée à enquêter sur les allégations selon lesquelles Suella Braverman aurait demandé à son personnel de l’aider à éviter une amende pour excès de vitesse.

Le ministre de l’Intérieur aurait demandé à des fonctionnaires de l’aider à éviter une amende et des points sur son permis en organisant à la place un cours privé de sensibilisation à la conduite.

Un tel arrangement aurait signifié qu’elle n’aurait pas eu à se présenter à un cours public de sensibilisation à la vitesse, où les autres participants auraient pu voir qu’elle était présente.

Après le refus des fonctionnaires, un assistant politique a tenté de persuader le prestataire de cours d’accepter le cours individuel, selon un rapport publié dans Le Sunday Times.

Lorsque cette demande a été refusée, Mme Braverman se serait complètement retirée du cours et aurait choisi de payer l’amende et de prendre les trois points.

Mme Braverman aurait reçu l’avis d’excès de vitesse de la police après avoir été surprise en train d’enfreindre la limite de vitesse sur une route à l’extérieur de Londres à l’été 2022, alors qu’elle était procureure générale – la conseillère juridique en chef du gouvernement.

La secrétaire d’État à l’Intérieur du travail, Yvette Cooper, a déclaré que les informations étaient « choquantes ».

«En tant que ministre de l’Intérieur, Suella Braverman est chargée de faire respecter la loi, mais ce rapport suggère qu’elle a tenté d’abuser de sa position pour contourner les peines normales, c’est donc une règle pour elle et une autre pour tous les autres.

«Le ministre de l’Intérieur et le Premier ministre doivent tous les deux expliquer de toute urgence ce qui s’est passé, y compris ce que le Premier ministre savait lorsqu’il l’a reconduite.

« Rishi Sunak était trop faible pour s’occuper d’elle la dernière fois qu’elle a enfreint le code ministériel, est-il encore trop faible pour agir maintenant ?

« Nous avons besoin d’une enquête urgente sur ce qui s’est passé ici ».

Alistair Carmichael, porte-parole des affaires intérieures des Lib Dems, a déclaré: «Une fois de plus pour le gouvernement, c’est une règle pour eux et une autre pour le reste d’entre nous.

« Suella Braverman devrait faire l’objet d’une enquête urgente par le conseiller en éthique et ajouter son nom à la liste presque interminable des ministres qui ont dû subir la même chose. »

Un porte-parole du Cabinet Office n’a pas nié que les événements liés à l’amende pour excès de vitesse avaient eu lieu lorsqu’il a été contacté par L’indépendant.

Une source proche du ministre de l’Intérieur a déclaré: «Mme Braverman a accepté trois points pour un excès de vitesse qui a eu lieu l’été dernier.

«Le Cabinet Office en a été informé, comme l’a demandé Mme Braverman. Elle n’était pas et n’est pas disqualifiée pour conduire.

Ce ne serait pas la première fois que le ministre de l’Intérieur violerait le code ministériel. En octobre, l’ailier droit a démissionné après qu’il a été découvert qu’elle avait envoyé un document officiel du gouvernement à partir de son courrier électronique personnel, dans les derniers jours du gouvernement de 49 jours de Liz Truss.

À l’époque, elle a reconnu une « infraction technique » aux règles ministérielles et a déclaré qu’elle avait pris la « responsabilité » de ses actes en démissionnant. Mais elle a été réembauchée six jours plus tard par le nouveau Premier ministre, M. Sunak.

Les travaillistes et les libéraux démocrates demandent que Mme Braverman fasse l’objet d’une enquête par le conseiller du Premier ministre pour les intérêts ministériels, Sir Laurie Magnus, qui est en charge de l’éthique ministérielle.

Les anciens ministres Dominic Raab et Nadhim Zahawi ont déjà été expulsés par Rishi Sunak en 2023 en raison de leur conduite douteuse.

L’ancien secrétaire à la Justice Raab a démissionné en avril après qu’une enquête gouvernementale a confirmé les plaintes d’intimidation à son encontre, tandis que l’ancien président du parti conservateur Zahawi a été limogé après avoir omis de révéler qu’il faisait l’objet d’une enquête par HM Revenue and Customs.

« Maintes et maintes fois, nous voyons un tapis roulant de politiciens conservateurs bafouer les règles et entraîner notre politique dans le caniveau », a déclaré Alistair Carmichael, des libéraux démocrates.

« Maintenant, la responsabilité revient à Rishi Sunak lui-même pour arrêter les gros titres sans fin de sleaze et de scandale. »