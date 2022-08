Suella Braverman a accepté un don de campagne à la direction d’un éminent climato-sceptique

La procureure générale Suella Braverman a reçu 10 000 £ d’une société détenue par un grand sceptique du climat pour soutenir sa campagne à la direction conservatrice.

Mme Braverman a fait valoir au cours de sa campagne que le Royaume-Uni devrait suspendre son engagement juridiquement contraignant d’atteindre zéro émission nette de carbone d’ici 2050.

Elle a approuvé Liz Truss après avoir été éliminée de la course pour succéder à Boris Johnson au poste de Premier ministre, et on s’attend généralement à ce qu’elle soit récompensée par un poste de haut niveau au cabinet si Mme Truss gagne.

La dernière édition du registre des intérêts des députés montre que le procureur général a reçu 10 000 £ de First Corporate Consultants Ltd, qui appartient au propriétaire du port de Bristol, Terence Mordaunt.

M. Mordaunt a présidé la Global Warming Policy Foundation (GWPF) entre 2019 et 202 et reste administrateur du groupe de réflexion.

Le GWPF a exprimé son opposition aux politiques sur le changement climatique telles que le net zéro et a été sanctionné par la Charity Commission en 2014 pour ne pas avoir respecté les règles sur «l’équilibre et la neutralité».

Présentant son argumentaire pour la direction conservatrice dans un article en juillet, Mme Braverman a déclaré: «Afin de faire face à la crise énergétique, nous devons suspendre le désir dévorant d’atteindre le zéro net d’ici 2050.

« Si nous continuons, surtout avant que les entreprises et les familles ne puissent s’adapter, notre économie se retrouvera avec une croissance nette nulle. Nous ne voulons pas finir comme les Allemands, à aller chapeau à la main à Poutine pour le chauffage et l’électricité.

Les archives montrent que Mme Braverman a également reçu une remise de 2 000 £ sur les services numériques pour sa campagne à la direction du consultant Ethan Wilkinson.

Le registre enregistre également que le député d’arrière-ban Tom Tugendhat a collecté plus de 120 000 £ pour sa candidature à la direction, dont 42 673 £ en espèces et en dons en nature d’une société appelée Policy Focus Ltd, détenue par les promoteurs immobiliers Christian Sweeting et Robert Luck.

Tugendhat a également reçu 50 000 £ du donateur conservateur de longue date Ian Mukherjee et 25 000 £ de Beacon Rock Ltd, propriété de l’ancien trésorier du Parti conservateur, Sir Michael Davis. 6 000 £ supplémentaires provenaient du cabinet de conseil aux entreprises InvestUK Group.

Le rival restant de Mme Truss pour la direction conservatrice, Rishi Sunak, a déclaré un don d’espace de bureau d’une valeur de 3 195 £.

Kemi Badenoch a levé 12 500 £ pour soutenir sa candidature à la direction, dont 10 000 £ provenant de Longrow Capital et 2 500 £ de Joanne Black.

Mme Braverman a été contactée pour commentaires.