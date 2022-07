Suedi Murekezi, vétéran de l’armée de l’air, détenu en Ukraine par des séparatistes pro-russes

Sele Murekezi a déclaré que son frère l’avait appelé la semaine dernière et lui avait dit qu’il était détenu dans la République populaire autoproclamée de Donetsk, une région séparatiste de l’est de l’Ukraine, avec deux autres Américains capturés, Alexander Drueke et Andy Tai Huynh.

“Au mieux que nous puissions dire, son seul crime est qu’il est américain et qu’il est noir”, a déclaré Bryan Stern, co-fondateur de Project Dynamo, une initiative à but non lucratif qui mène des opérations de sauvetage pour les personnes capturées, détenues ou ayant autrement besoin d’aide. évacuation en Afghanistan et en Ukraine.