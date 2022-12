Suedi Murekezi, vétéran américain, libéré lors d’un échange de prisonniers entre l’Ukraine et la Russie

Murekezi a été libéré aux côtés de 64 prisonniers de guerre ukrainiens qui avaient combattu dans les régions de Donetsk et Louhansk, Andriy Yermak, le chef du bureau présidentiel ukrainien, écrit sur Twitter . Les corps de quatre autres Ukrainiens ont également été rapatriés, a-t-il ajouté.

Né au Rwanda, Suedi Murekezi est venu aux États-Unis à l’adolescence et a ensuite passé huit ans dans l’armée de l’air, selon son frère. Il a ensuite déménagé en Ukraine en 2018 et était basé à Kherson – la première grande ville à tomber aux mains des forces russes après l’invasion du 24 février, et qui a récemment été reprise par les forces ukrainiennes.