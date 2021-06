Suède vs. Ukraine – Rapport de match de football – 29 juin 2021

Artem Dovbyk a marqué un but en fin de prolongation alors que l’Ukraine battait la Suède à 10 2-1 à Hampden Park à Glasgow mardi soir pour atteindre les quarts de finale du Championnat d’Europe 2020.

Oleksandr Zinchenko a ouvert le score pour l’Ukraine avec aplomb juste avant la demi-heure, écrasant une demi-volée du deuxième poteau devant le Suédois Robin Olsen.

La Suède a égalisé juste avant la pause avec une autre frappe spectaculaire lorsque le tir de loin d’Emil Forsberg a pris une déviation fortuite et a ondulé le fond du filet de Georgiy Bushchan alors que la mi-temps se terminait par un match nul 1-1.

Forsberg, qui a porté son total à quatre buts dans le tournoi, a frappé les boiseries à deux reprises après la pause tandis que l’Ukrainien Serhiy Sydorchuk a également été repoussé par le poteau dans une seconde mi-temps passionnante alors que le match passait à 30 minutes de prolongation.

La Suède est tombée à 10 hommes dans la première période de prolongation lorsque la faute grave de Marcus Danielson sur l’Ukrainien Artem Besedin a été considérée comme un carton rouge consécutif après un contrôle VAR.

Après le match, l’entraîneur de la Suède, Janne Andersson, a déclaré : « On avait l’impression que nous allions finir par marquer, mais malheureusement nous ne l’avons pas fait. Le carton rouge a décidé du match et nous avons dû nous battre pour cela. C’est un résultat incroyablement difficile et difficile à prendre. Nous a eu de longues touches mais nous n’avons pas fait grand-chose en prolongation. C’est une défaite amère.

« J’ai été vraiment surpris que ce soit un coup franc au début, mais mes collègues dans les gradins ont dit que c’était un carton rouge. C’est un arbitre expérimenté. Je pense que c’est probablement juste. »

Avec les tirs au but imminent, Zinchenko a fouetté un centre parfait et Dovbyk l’a rencontré juste devant le but et a façonné une tête qui a battu Olsen pour envoyer l’Ukraine dans les quarts.

Le défenseur de Man City a déclaré après le match: « Tout d’abord, je tiens à remercier les supporters. La victoire est pour vous. Cette victoire je voudrais vous dédier à Besedin, il a reçu une horrible blessure – quand je suis revenu dans les vestiaires, j’étais hors de moi. Je suis sûr qu’il reviendra plus fort. »

L’Ukraine affrontera désormais l’Angleterre, qui a battu l’Allemagne plus tôt dans la journée, en 8es de finale à Rome samedi.

« J’ai déjà dit plusieurs fois, peu importe pour quelle équipe vous jouez et si vous faites partie d’une équipe, peu importe où vous jouez, vous devez tout donner », a ajouté Zinchenko. « Je ferai tout ce qui est possible et impossible pour cela. »