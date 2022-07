Suède vs Suisse – Rapport de match de football – 13 juillet 2022

La Suède a remporté une victoire 2-1 contre la Suisse lors du Championnat d’Europe féminin à Bramall Lane mercredi alors que Hanna Bennison, 19 ans, a marqué le but de la victoire après avoir quitté le banc.

Le milieu de terrain d’Everton, Bennison, le plus jeune joueur de l’équipe suédoise, a marqué un superbe but depuis le bord de la surface après que la Suissesse Ramona Bachmann ait annulé le premier match de Fridolina Rolfo pour les Suédois.

Grâce à ce résultat, la Suède, l’équipe la mieux classée d’Europe, reste en tête du groupe C avec quatre points, tandis que la Suisse reste troisième avec un point. Le groupe comprend également les champions en titre des Pays-Bas et du Portugal, qui se rencontreront plus tard mercredi.

Après une première mi-temps calme, la Suède a pris les devants à la 53e minute lorsque l’attaquant de Barcelone Rolfo a terminé un mouvement d’équipe soigné avec un tir bas devant la gardienne Gaelle Thalmann au premier poteau.

Mais la joie des Suédois a été de courte durée puisque le Suisse Bachmann a marqué l’égalisation en deux minutes, enroulant un tir autour du gardien Hedvig Lindahl et dans la lucarne la plus éloignée.

Un dégagement de la ligne de but par la défenseure Viola Calligaris à la 69e minute a permis à la Suisse de rester dans le match, mais Bennison a remis la Suède devant à la 79e minute avec son premier but international.

Bennison a tiré à la maison une frappe percutante après que le ballon ait été joué à travers le bord de la surface de réparation alors qu’elle marquait dans les 11 minutes suivant sa sortie du banc.

La Suède a eu deux buts refusés pour hors-jeu dans les derniers instants du match, mais cela n’a fait aucune différence alors qu’elle célébrait sa première victoire du tournoi de cette année.