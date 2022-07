Suède vs Belgique – Rapport de match de football – 22 juillet 2022

La défenseure Linda Sembrant a licencié un vainqueur du temps d’arrêt pour donner à la Suède une victoire 1-0 sur la Belgique vendredi et organiser une demi-finale de l’Euro 2022 féminin contre l’Angleterre, mardi prochain.

Le plan de jeu de la Belgique consistant à contenir les Suédois et à les frapper à la pause semblait les voir forcer le temps supplémentaire, mais la dernière des 34 tentatives de but de la Suède a été forcée à la maison par Sembrant pour envoyer les Belges s’écraser.

– Euro féminin : Actualités et fonctionnalités | Calendrier & résultats | les tables

– Regardez les Euros LIVE sur ESPN : Naviguez dans le calendrier

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

Les Suédoises ont maintenu la Belgique coincée pendant la majeure partie de la première mi-temps et auraient dû prendre les devants lorsque Stina Blackstenius a glissé le ballon à la 25e minute. Cependant, un examen VAR a montré qu’elle était juste hors-jeu lorsque Kosovare Asllani lui a passé le ballon et que le but a été marqué.

La deuxième mi-temps était presque identique avec les Suédois qui avançaient et la défense belge qui restait résolue, et le gardien Nicky Evrard a réussi un brillant arrêt réflexe pour empêcher Blackstenius à la 73e minute.

Stina Blackstenius célèbre avec ses coéquipières après avoir marqué le vainqueur du temps d’arrêt de la Suède contre la Belgique en quarts de finale de l’Euro 2022. Harriet Lander/Getty Images

Malgré la fatigue au fil du match, la Belgique a continué à menacer à la pause et Sembrant et ses collègues défensives ont dû être sur leurs gardes, et elles n’avaient aucun intérêt à jouer encore 30 minutes.

“Nous ne voulions pas de temps supplémentaire”, a déclaré Sembrant au diffuseur SVT. “Nous les avons vraiment pressés en seconde période, nous les avons de plus en plus épuisés. La seule chose qui manquait, c’était le but.”

C’est finalement arrivé à la deuxième minute du temps d’arrêt alors que la Suède a remporté un corner de la gauche et Asllani l’a tiré vers le centre du but et il est tombé au second poteau de Nathalie Bjorn.

Son tir initial a été bloqué, mais Sembrant, qui a raté deux des matchs de groupe en raison d’une blessure, a réagi le plus rapidement en renvoyant le ballon à la maison pour envoyer les Suédois, qui ont perdu la finale des Jeux olympiques de Tokyo l’an dernier contre le Canada aux tirs au but, pour affronter les hôtes en les quatre derniers.