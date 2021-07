Suède vs Australie – Rapport de match de football – 24 juillet 2021

Fridolina Rolfo célèbre avec ses coéquipières après avoir donné l’avantage à la Suède contre les Matildas. François Nel/Getty Images

Les Matildas ont été laissés à la déception de ce qui aurait pu être lorsque Sam Kerr a marqué un doublé mais a économisé un penalty lors d’une défaite dramatique de 4-2 aux Jeux olympiques contre la Suède.

Kerr est rentré chez lui à deux reprises pour donner à l’Australie une avance de 2-1 au début de la seconde mi-temps au Saitama Stadium. Mais avec les Matildas menés 3-2, Kerr a raté une occasion en or sur place avant que la Suède ne donne un coup de pied.

La défaite laisse l’Australie avec trois points en deux matchs dans le groupe G avant le choc décisif de mardi avec les États-Unis.

La gardienne Lydia Williams a été abandonnée pour la jeune future Teagan Micah, qui a fait ses débuts aux Jeux olympiques et 20 minutes plus tard, sa défense a concédé. Kosovare Asllani a sauté sur une touche lâche de Steph Catley et a glissé une passe large pour Sofia Jakobsson. L’attaquante a permis à Fridolina Rolfo de marquer avec désinvolture le premier but.

Les Matildas ont trouvé un moyen de revenir dans le match à la 35e minute lorsque Kyah Simon a lancé un délicieux centre au poteau arrière où Kerr a surpassé sa coéquipière de Chelsea Magdalena Eriksson dans les airs et a écrasé une tête de balle devant Hedvig Lindahl.

Les Matildas se sont vu refuser une pénalité quelques minutes plus tard lorsque Hanna Glas a coupé Kerr alors qu’elle franchissait la surface. Mais trois minutes après le début de la seconde mi-temps, Kerr a encore frappé.

Catley a échappé à Caitlin Foord qui a éclaté sur la gauche et a inscrit un centre, Kerr flottant entre deux défenseurs pour diriger l’Australie devant.

Leur joie a été de courte durée, cependant, car quatre minutes plus tard, Jakobsson a devancé Aivi Luik et a fouetté le ballon pour Lina Hurtig, qui a surpassé Ellie Carpenter pour rentrer à la maison.

À la 63e minute, Rolfo a pris possession du terrain au milieu du terrain et, avec le recul de la défense des Matildas, a décoché un tir pétillant au fond des filets pour reprendre l’avantage de la Suède.

Quatre minutes plus tard, Foord a été renversé par Filippa Angeldal et après un examen VAR, un penalty a été accordé.

Kerr est intervenue à la 70e minute et, avec une chance d’égaliser les scores, a frappé son coup de pied au centre mais directement sur Lindahl, qui a effectué l’arrêt.

La remplaçante Stina Blackstenius a jeté un coup d’œil de la tête 11 minutes plus tard pour soigner les blessures de l’Australie.