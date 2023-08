Suède v États-Unis : huitièmes de finale de la Coupe du monde féminine 2023 – en direct

il y a 6 mois 04.22 HAE

Kurt a envoyé un e-mail et a dit: « Pourquoi l’USWNT a-t-elle joué si médiocrement lors de cette Coupe du Monde Féminine ? » Honnêtement, je ne sais pas si nous avons assez de temps sur ce blog pour aller au fond de cette réponse ! Je pense que leurs plans de jeu ne se concrétisent tout simplement pas et on a beaucoup parlé du manque de remplacements – ils ont une grande force en profondeur et devraient l’utiliser davantage. Si quelqu’un d’autre souhaite entrer en contact, vous pouvez me joindre via Twitter ou par e-mail.