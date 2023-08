Suède v Australie : éliminatoires pour la troisième place de la Coupe du monde féminine 2023 – mises à jour en direct

3 minutes : Toute la Suède au début et Blackstenius est de nouveau derrière, mais cette fois elle est trop large pour y aller seule et son centre est trop chaud pour Rolfö.

1 min : Fermeture pour la Suède ! Après quelques débuts de flipper, la Suède met le ballon sur le pont et envoie Blackstenius dos au but. Elle échange des passes avec Asllani et pénètre dans la surface de réparation, tirant un excellent arrêt d’Arnold plongeant bas à sa droite avec le tir la traversant. Carpenter termine le dégagement.

Nous reconnaissons les peuples Yuggera et Turrbal comme les premiers gardiens de la terre, de l’air et de l’eau où se trouve aujourd’hui le stade de Brisbane, et nous rendons hommage à leurs aînés passés, présents et émergents. pic.twitter.com/b60BGvPoES

Place aux formalités d’avant-match, à commencer par le Welcome to Country. Qui à Brisbane est interprété par le superbe oncle Shannon Ruska, qui livre le moment comme un hype-man de combat, fouettant magnifiquement la foule.

« Salutations sombres de la Californie. Quelle Coupe du Monde cela a été, je regrette qu’elle soit presque terminée. Et ce côté australien a été inspirant à regarder. Regarder Sam Kerr se produire une fois de plus sur la scène mondiale est à ne pas manquer. Allez chez Matilda, Aussie, Aussie, Aussie, oi, oi, oi!” Ravi de vous avoir à nouveau à bord Mary Waltz.

C’est complet à Brisbane et le soleil se couche derrière le Suncorp Stadium. Scènes glorieuses et adieux appropriés pour la participation de l’Australie à cette Coupe du monde.

Les conditions à Brisbane sont chaudes et sèches et glorieuses.

@JPHowcroft Il y a peu de choses plus fastidieuses que la guerre des codes sportifs. Des administrateurs pathétiquement peu sûrs qui fléchissent les uns contre les autres. Je suis gêné pour eux tous. Cela ne fait rien pour le sport en Australie, ce qui est le plus triste.

il y a 27 min 03h38 HAE

« En ce qui concerne Tony G, je ne lui donnerai la note de passage que si les Matildas gagnent ce soir », a écrit Chris Paraskevas. « Cela peut sembler un peu dur, et je comprends les montagnes russes émotionnelles dans lesquelles il a été, mais j’ai l’impression qu’il a un peu perdu le contrôle de la campagne et a laissé les choses s’éloigner de lui, sur et en dehors du terrain. Dans les moments critiques, il n’a pas montré le sens tactique nécessaire pour changer de match (renfloué contre la France, puni par le Nigeria et l’Angleterre).

L’équipe n’était pas non plus dans le bon état d’esprit au début de la demi-finale : c’est la responsabilité du manager et sa capacité à aider à « bloquer le bruit ».

Pour moi, il ressemble plus à une pom-pom girl qu’à un manager (il porte littéralement des écharpes de supporters) ce qui était un pari qui a failli payer pour FA. Mais du côté commercial des tournois, c’est la préparation méticuleuse et le sang-froid sous pression d’une Sarina Wiegman qui font la différence.

En fait, je doute que nous battions une équipe suédoise très organisée, mais j’espère que nous pourrons terminer le tournoi en beauté.