Suède : Trois blessés après l’ouverture d’un énorme gouffre de 1 640 pieds sur la route | Nouvelles du monde

L’autoroute E6 s’est complètement effondrée en Suède (Photo : AP) Un énorme gouffre a englouti au moins 10 véhicules après s’être soudainement ouvert sur une autoroute très fréquentée en Suède. L’effondrement dévastateur a été provoqué par un glissement de terrain sur l’autoroute E6 qui relie l’ouest du pays à la Norvège. Trois personnes ont été blessées et transportées d’urgence à l’hôpital après que la route a complètement cédé tôt samedi matin, laissant derrière elle un gigantesque trou de 1 640 pieds de large. Plusieurs bâtiments et installations ont été endommagés, dont un restaurant Burger King, après le glissement de terrain à Stenungsund, à environ 48 km au nord de Göteborg, la deuxième plus grande ville de Suède. Les services d’urgence ont été alertés pour la première fois vers 1h45 du matin et ont été informés qu’une « partie substantielle de l’E6 » s’était effondrée, a déclaré le porte-parole de la police, August Brandt, à la chaîne publique suédoise SVT. Des fonctionnaires ont été vus en train de fouiller avec des chiens et du personnel spécialement dressés pour s’assurer que personne n’était coincé dans les débris. On ne pense pas que leur vie soit en danger.



Un énorme trou mesurant 1 640 pieds s’est ouvert (Photo : AP)



Les services d’urgence se sont précipités sur les lieux tôt samedi matin (Photo: AP) On ne sait pas encore ce qui a causé le glissement de terrain, mais les médias suédois ont déclaré que la zone avait été le théâtre d’importantes activités de construction impliquant des travaux de dynamitage et d’excavation. De fortes pluies sont également tombées ces derniers jours. Des images prises par un drone ont montré qu’une fissure sur l’E6 était apparue après le début de la construction d’un parc d’activités, a rapporté le journal suédois Dagens Nyheter. Plus: Tendance

« Les parties de la zone de glissement de terrain les plus durement touchées mesurent environ 150 x 100 mètres. Au total, le glissement de terrain a toutefois touché une superficie d’environ 700 x 200 mètres », ont indiqué les services de secours de Göteborg dans un communiqué. Le glissement a touché une dizaine de véhicules, une zone boisée, une zone commerciale comprenant une station-service et un fast-food, ont indiqué les secours. « Un certain nombre de personnes ont été aidées à descendre des véhicules dans la zone du toboggan avec l’aide des pompiers et d’un hélicoptère », ont-ils ajouté. Au moins 10 véhicules se sont écrasés après l’effondrement de l’autoroute (Photo : AP) Plusieurs voitures et un camion sont tombés dans des trous et des fissures provoqués par le glissement de terrain, a rapporté l’agence de presse suédoise TT. Un porte-parole des services de secours a déclaré à la chaîne publique SVT que toutes les personnes à bord des véhicules avaient été secourues. La police a déclaré sur son site Internet qu’elle avait lancé une enquête pour déterminer si des travaux sur un chantier de construction voisin pouvaient être à l’origine du glissement. « On ne sait toujours pas s’il y a un lien entre les travaux de dynamitage sur le site et le glissement de terrain », ont-ils déclaré. « Aucune personne n’est actuellement soupçonnée d’un crime. » Les services de secours ont indiqué que de nouveaux glissements ne pouvaient être exclus. Au moins deux personnes ont été tuées et plusieurs coincées lorsqu’un pont s’est effondré en Grèce en juillet. Un énorme gouffre s’est également ouvert à l’intersection de San Francisco au début du mois, tandis qu’une route à Newcastle a cédé plus tôt cette année. Il y a deux semaines, les « compagnons » d’une vache sont allés le voir après qu’il ait été sauvé d’un gouffre profond « terrifiant ». Entrez en contact avec notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez ce dont vous avez besoin

