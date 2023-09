Suède : L’armée pourrait aider à lutter contre une recrudescence de la violence « sans précédent » | Nouvelles du monde

Le Premier ministre suédois a convoqué le chef de ses forces armées pour aider la police à endiguer une recrudescence des fusillades et des attentats à la bombe liés aux gangs.

Ulf Kristersson a prononcé un rare discours télévisé à la nation après trois personnes ont été tuées en moins de 24 heures dans des incidents distincts cette semaine.

« C’est une période difficile pour la Suède », a-t-il déclaré.

« Une femme de 25 ans s’est couchée hier soir lors d’une soirée tout à fait ordinaire mais n’a jamais réussi à se réveiller.

« Nous allons chasser les gangs, nous vaincrons les gangs. »

M. Kristersson a déclaré qu’il discuterait de la manière dont les forces armées peuvent aider la police à faire face à la vague de criminalité qui a secoué le pays.

Impliquer l’armée dans la lutte contre la criminalité serait une mesure très inhabituelle pour la Suède, soulignant la gravité de la violence des gangs.

Mercredi, deux personnes ont été tuées dans des fusillades distinctes à Stockholm. L’une des victimes serait un rappeur de 18 ans qui a été abattu devant un complexe sportif à la périphérie de la ville.

Et aux premières heures de jeudi, une femme d’une vingtaine d’années, considérée comme une passante innocente, a été tuée dans l’explosion d’une bombe dans une maison d’Uppsala, au nord de la capitale.

Image:

Une maison a été bombardée à Uppsala. Photo : AP





Par ailleurs, deux personnes ont été tuées et deux autres blessées vendredi dernier lorsqu’un homme armé a ouvert le feu sur un bar à Sandviken.

Plus tôt ce mois-ci, un garçon de 13 ans a été retrouvé atteint d’une balle dans la tête dans une forêt près de chez lui, près de Stockholm.

Sa mort a été décrite par les procureurs comme un exemple effrayant de « violence de gang grossière et totalement imprudente ».

Onze personnes ont été tuées rien que ce mois-ci, faisant de septembre le mois le plus meurtrier depuis décembre 2019.

Image:

Le Premier ministre suédois Ulf Kristersson





« Ce n’est pas la Suède »

La violence s’est également propagée des grandes zones urbaines vers les petites villes où les crimes violents étaient auparavant rares.

« Ce n’est pas la Suède, ce n’est pas ainsi que la Suède est censée être », a déclaré Magdalena Andersson, chef du parti d’opposition social-démocrate, lors d’une conférence de presse.

La police estime qu’environ 30 000 personnes en Suède sont directement impliquées ou ont des liens avec la criminalité liée aux gangs.

Au début du mois, le chef de la police nationale suédoise a imputé la vague de criminalité « sans précédent » aux gangs belligérants.

« Les conflits criminels en Suède constituent une menace sérieuse pour la sûreté et la sécurité du pays », a déclaré Anders Thornberg, également convoqué pour des entretiens par le Premier ministre.

« Des innocents sont assassinés et blessés. Nous faisons tout ce que nous pouvons au sein de la police et avec d’autres pour arrêter ce développement. »

Les médias suédois ont lié la dernière vague de violence à une querelle entre les factions rivales d’un gang criminel connu sous le nom de réseau Foxtrot.

Depuis son élection l’année dernière en s’engageant à lutter contre la violence des gangs, M. Kristersson a donné plus de pouvoirs à la police et introduit des peines plus sévères pour les crimes commis avec des armes à feu et une meilleure protection des témoins.

« Les lois suédoises ne sont pas conçues pour les guerres de gangs et les enfants soldats », a-t-il déclaré.

Les mesures n’ont pas encore pris effet, mais M. Kristersson a imputé les problèmes aux gouvernements précédents.

La Suède a mené des politiques d’immigration libérales pendant de nombreuses décennies et a accueilli plus d’immigrants par habitant que tout autre pays européen lors de la crise migratoire de 2015.

Environ un cinquième des 10,5 millions d’habitants de la Suède sont nés à l’étranger.

Plus de 60 personnes sont mortes dans des fusillades l’année dernière en Suède, le chiffre le plus élevé jamais enregistré.

Cette année est en passe d’être la même, voire pire.