Suède: huit personnes blessées après une attaque terroriste présumée, selon la police

La police suédoise a déclaré qu’elle traitait un attentat au couteau à Vetlanda comme un « crime terroriste présumé ».

Dans un communiqué, le Premier ministre du pays, Stefan Lofven, a confirmé qu’un possible mobile terroriste faisait l’objet d’une enquête.

«À la lumière de ce qui a émergé jusqu’à présent dans l’enquête policière, les procureurs ont ouvert une enquête préliminaire sur les crimes terroristes», a-t-il déclaré.

Peu de temps après sa déclaration, les enquêteurs lors d’une conférence de presse de la police ont déclaré qu’ils avaient ouvert une enquête préliminaire sur une tentative de meurtre avec des détails «qui nous incitent à enquêter sur des motifs terroristes».

« Mais pour le moment, je ne peux pas entrer dans les détails », a déclaré le chef de la police régionale, Malena Grann.

Les autorités ont reçu pour la première fois des informations peu après 14 heures (heure d’Europe centrale) selon lesquelles plusieurs personnes avaient été attaquées avec une «hache» près de Bangårdsgatan. Les premières patrouilles de police sont arrivées au centre de la ville 10 minutes plus tard.

Huit personnes auraient été blessées lors de l’incident, qui s’est déroulé à environ 190 kilomètres de Göteborg, la deuxième plus grande ville de Suède.

Un suspect dans la vingtaine a été abattu par la police sur les lieux et a été arrêté.

« La personne arrêtée est blessée mais la situation n’est pas claire », a déclaré la police dans un déclaration, ajoutant que l’individu a été transporté à l’hôpital en ambulance.

Au départ, la police a commencé à enquêter sur l’incident comme une tentative de meurtre, mais a confirmé qu’elle classait maintenant l’attaque comme un « crime terroriste présumé ».

« La police a la situation sous contrôle à Vetlanda, la situation la plus urgente est désormais terminée et le travail de la police est désormais de plus en plus axé sur le travail d’enquête », ont déclaré les autorités.

« Il n’y a actuellement aucune indication que d’autres auteurs soient soupçonnés dans cet incident ».

La police a ajouté qu’elle était en contact avec les huit victimes, et rien n’indique que quiconque soit mort.

Une enquête sur l’action de la police lors de l’arrestation du suspect a également été ouverte.

« En raison de cette enquête, la police ne commentera plus l’arrestation et pourquoi la police a ouvert le feu », a ajouté le communiqué.

Lofven a condamné « cet acte terrible » et a ajouté que l’agence suédoise de sécurité intérieure SAPO travaillait également sur l’affaire.

« Ils évaluent en permanence s’il y a des raisons de prendre des mesures de renforcement de la sécurité et sont prêts à le faire si nécessaire », a-t-il ajouté dans un communiqué.

En 2017, cinq personnes ont été tuées lorsqu’un camion a été détourné et délibérément conduit dans des piétons dans une rue commerçante animée du centre de la capitale, Stockholm.

L’attaque a été décrite comme « le plus grand crime jamais commis » dans le pays.