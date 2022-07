Suède Femmes 5 – 0 Portugal Femmes

La Suède a balayé le Portugal pour continuer son record parfait d’atteindre les huitièmes de finale aux Championnats d’Europe avec une victoire 5-0 au Leigh Sports Village.

Le doublé de Filippa Angeldal en première mi-temps a permis à la Suède, qui n’avait besoin que d’un point pour garantir sa qualification, de garder le contrôle total avant que le but de Carole Costa sur le coup de la mi-temps ne fasse douter du résultat.

Le penalty de Kosovare Asllani a ajouté leur quatrième neuf minutes après le début de la deuxième période, avant que Stina Blackstenius ne mette la cerise sur le gâteau dans le temps additionnel.

La Suède affrontera désormais l’Italie, la Belgique ou l’Islande en quart de finale, tandis que le Portugal est éliminé sans victoire lors du tournoi.

Et après?

La Suède reviendra à Leigh Sports Village pour affronter l’Islande, la Belgique ou l’Italie lors du troisième quart de finale vendredi.

Euro 2022 : les KO…

Quarts de finale

mercredi 20 juillet

Quart de finale 1 : Angleterre vs Espagne – coup d’envoi à 20h, Brighton and Hove Community Stadium

jeudi 21 juillet

Quart de finale 2 : Allemagne vs Autriche – coup d’envoi à 20h, London Community Stadium

vendredi 22 juillet

Quart de finale 3 : Suède vs Deuxième Groupe D – coup d’envoi à 20h, Leigh Sports Village

Quart de finale 4 : France vs Pays-Bas – coup d’envoi 20h, New York Stadium

Demi finales

mardi 26 juillet

Demi-finale 1 : Vainqueurs quart de finale 1 vs Vainqueurs quart de finale 3 – coup d’envoi 20h, Bramall Lane

mercredi 27 juillet

Demi-finale 2 : Vainqueurs quart de finale 2 vs Vainqueurs quart de finale 4 – coup d’envoi 20h, Stadium MK

Final

dimanche 31 juillet

Vainqueurs demi-finale 1 vs Vainqueurs demi-finale 2 – coup d’envoi 17h, Wembley