Suède Femmes 2 – 1 Suisse Femmes

Le but de la remplaçante adolescente Hanna Bennison en seconde période a valu à la Suède sa première victoire de l’Euro 2022 avec un succès 2-1 contre la Suisse mercredi.

Le milieu de terrain d’Everton, 19 ans, le plus jeune joueur de l’équipe suédoise, a marqué un superbe but depuis le bord de la surface après que la Suissesse Ramona Bachmann ait annulé le premier match de Fridolina Rolfo pour les Suédois.

Le décideur de Bennison a placé la Suède en tête du groupe C pour le moment, tandis que la Suisse reste sans victoire au tournoi après avoir été tenue par le Portugal lors de son match d’ouverture.

Image:

La Suédoise Fridolina Rolfo célèbre avec sa coéquipière Stina Blackstenius





La Suède a bien commencé mais a eu peur après neuf minutes de jeu lorsque la Suisse a obtenu un penalty pour une faute mais, après avoir consulté le contrôleur du terrain, l’arbitre a annulé sa décision sur le terrain.

Rolfo causait des problèmes à la Suissesse et décochait un centre menaçant que Kosovare Asllani ne parvenait pas à atteindre, avant d’avoir sa chance elle-même mais le tir était bien contré.

Bachmann a eu l’occasion une demi-heure après le début du match, courant dans beaucoup d’espace, mais son tir a été facilement tenu par Hedvig Lindahl à son premier poteau.

Rolfo s’est rapprochée juste après la pause lorsque son effort a raté de peu le coin supérieur et que Stina Blackstenius a menacé peu après dans un tête-à-tête avec Gaelle Thalmann, mais la gardienne a bien fait de sauver.

La pression initiale a porté ses fruits à la 53e minute pour la Suède lorsque Rolfo les a mis devant, trouvant de l’espace sur la gauche et plaçant le ballon dans le coin inférieur gauche.

La Suisse a réagi immédiatement dès la reprise car la Suède n’a pas été en mesure d’éliminer le danger dans la surface et le ballon a trouvé Bachmann à l’entrée de la surface, qui a frappé un joli tir enroulé dans la lucarne supérieure.

La Suisse a continué à tirer le meilleur parti de ses occasions et Ana-Maria Crnogorcevic a fourni un faible effort qui a forcé Lindahl à réagir, faisant basculer le ballon avec un plongeon bas sur sa droite.

Mais le but de Bennison à la 79e minute a donné à la Suède une précieuse victoire, car elle a exécuté une technique difficile pour renvoyer le ballon à l’extérieur de la surface.

La Suède a presque ajouté un tiers à la 87e minute lorsque Rebecka Blomqvist a trouvé le coin inférieur, mais VAR s’est assuré que le but était marqué pour hors-jeu.

Et après?

La Suède conclura sa campagne du Groupe C contre le Portugal à Leigh Sports Village, tandis que la Suisse, sans victoire, affrontera les Pays-Bas à Bramall Lane, ayant besoin d’une victoire pour garder son rêve de l’Euro 2022 en vie. Les deux rencontres doivent avoir lieu le 17 juillet.

