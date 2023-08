Suède Femmes 2 – 0 Australie Femmes

La Suède a décroché sa quatrième médaille de bronze en Coupe du monde féminine après avoir battu l’Australie 2-0 lors du barrage pour la troisième place à Brisbane.

La Suède, classée troisième au monde, a reçu un penalty à la 28e minute après qu’un examen VAR a montré que Clare Hunt avait coupé les talons de Stina Blackstenius, Fridolina Rolfo marquant le coup de pied résultant.

Le capitaine Kosovare Asllani a doublé l’avance de la Suède juste après l’heure de jeu, décochant une belle frappe depuis le bord de la surface après une autre contre-attaque rapide.

Bien que déçues de signer une nouvelle défaite, les Matildas ont tout de même réalisé leur meilleur résultat à la Coupe du monde féminine n’ayant jamais dépassé le stade des quarts de finale.

Les deux équipes sont restées inchangées par rapport aux équipes qui ont commencé les demi-finales, où l’Australie a été battue 3-1 par l’Angleterre et la Suède a perdu 2-1 contre l’Espagne.

Sam Kerr s’est blessé tardivement pour nuire davantage aux chances de retour de l’Australie





La Suède a bien commencé et aurait pu prendre un départ de rêve lorsque Blackstenius a décoché un but bas dans la première minute, mais la tentative a été repoussée par Mackenzie Arnold et dégagée par la défenseuse Ellie Carpenter.

Les Matildas ont rapidement trouvé leur rythme de dépassement, se précipitant sur le compteur grâce à Hayley Raso, qui a vu son effort bloqué.

Raso a de nouveau été refusé au milieu de la première mi-temps, la Suédoise Zecira Musovic effectuant un bel arrêt.

Rolfo s’est dirigé contre la barre du magnifique centre d’Asllani peu de temps avant que la Suède ne reçoive son penalty – une décision qui a été vivement raillée par la foule de 49 461 spectateurs.

Alors que le rythme du match s’accélérait, Arnold a réalisé un magnifique arrêt bas pour empêcher le coup franc de Rolfo dans les dernières phases des 45 premières minutes.

Quelques instants après que l’entraîneur australien Tony Gustavsson ait effectué ses premiers remplacements, les Matildas ont pris encore plus de retard lorsqu’Asllani a terminé une pause incisive avant d’être assaillie par ses coéquipières ravies.

L’Australie a avancé en nombre mais a manqué d’énergie et d’idées. Leurs efforts pour revenir dans le match ont été entravés lorsque l’attaquant vedette Sam Kerr a reçu un coup tard, permettant à la Suède de terminer le match confortablement.

