Suède contre Slovaquie et Croatie contre République tchèque et Angleterre contre Croatie

La Suède promet une approche plus large contre la Slovaquie au Championnat d’Europe. Ce ne sera pas difficile. Contre l’Espagne lors de leur premier match du Groupe E, les Suédois n’avaient que 15 % de possession, le chiffre le plus bas jamais enregistré dans l’histoire du tournoi. En termes de passes, ils en avaient 161 contre 917 pour l’Espagne. L’entraîneur suédois Janne Andersson dira que le plan de match consistant à se replier, à défendre profondément et de manière compacte, puis à tenter de frapper la pause a fonctionné. Après tout, le score final était de 0-0, un résultat satisfaisant contre l’équipe considérée comme la meilleure du groupe et la Suède a sans doute créé les deux meilleures chances du match, pour les attaquants Alexander Isak et Marcus Berg.

L’équipe slovaque travaille avec les autorités de santé publique russes concernant la recherche des contacts. Aucun autre joueur n’a encore été mis en quarantaine. Les Slovaques ont débuté par une victoire inattendue 2-1 sur la Pologne. Vavro était un remplaçant inutilisé dans le match et n’aurait peut-être besoin que d’un point de ses deux derniers matches de groupe pour se qualifier. Cela maintiendrait leur record de 100% d’atteindre la phase à élimination directe dans chaque tournoi majeur pour lequel ils se sont qualifiés depuis qu’ils sont devenus un pays indépendant en 1993, après l’avoir fait à la Coupe du monde en 2010 et à l’Euro 2016.

CROATIE vs RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Les chances de la Croatie d’avancer dans le Championnat d’Europe dépendent de deux choses qui mettent en branle une ligne de front en difficulté et contiennent l’attaquant tchèque Patrik Schick. Sous la pression de livrer à l’Euro 2020 après avoir atteint la finale de la Coupe du monde il y a trois ans, la Croatie a été étouffée contre l’Angleterre lors du premier match de groupe et a perdu 1-0. L’entraîneur adjoint de la Croatie, Vedran Corluka, a appelé l’équipe à être plus dangereuse et plus offensive lors du match du Groupe D contre la République tchèque à Hampden Park vendredi.

Une grande partie de la menace de la République tchèque vient de Schick, qui a marqué deux fois lors d’une victoire 2-0 contre l’Écosse lundi, dont un but record près de la ligne médiane lorsque l’attaquant a repéré le gardien de but loin de sa ligne. Mais la Croatie n’a pas l’intention de changer ses tactiques défensives pour faire face à Schick.

ANGLETERRE vs ECOSSE

L’Écosse souffre toujours de la défaite face à la République tchèque lors de son premier match de l’Euro 2020, mais tient à se racheter contre l’Angleterre lors du match de vendredi à Wembley, a déclaré le milieu de terrain Scott McTominay.

Après avoir perdu 2-0 contre les Tchèques lundi, l’Écosse sait que la défaite contre l’Angleterre pourrait anéantir les espoirs de se qualifier pour les 16 derniers. McTominay a déclaré que l’Écosse, qui dispute son premier tournoi majeur depuis la Coupe du monde 1998, ne peut pas se permettre de perdre contre l’Angleterre, qui est de bonne humeur après une victoire 1-0 sur la Croatie.

« Nous avons encore mal à partir de lundi. Et évidemment, pour nous, c’est une vraie chance maintenant d’aller chercher des points au tableau », a déclaré McTominay aux journalistes jeudi.

«Vous entrez pour gagner le match mais ne perdez surtout pas, c’est d’abord et avant tout. Il faut obtenir un résultat, c’est aussi simple que ça.

« Je suis sûr que vous verrez une grande réaction, des joueurs avides de gagner le match et de le faire évidemment pour tout le monde en Écosse. »

Lire tous les Dernières nouvelles, dernières nouvelles et Actualités du coronavirus ici