Suède 3 – 2 Pologne

La Suède s’est assuré la première place du groupe E avec une victoire 3-2 à la dernière minute alors que la Pologne a été éliminée malgré deux buts de Robert Lewandowski.

Seule une victoire aurait pu maintenir la Pologne à l’Euro 2020, mais tout espoir semblait s’être envolé lorsqu’Emil Forsberg a poursuivi son but à la deuxième minute avec un autre après la pause.

Mais Lewandowski, qui avait frappé la barre transversale à deux reprises en première mi-temps, en a retiré un avec un magnifique tir dans l’angle avant d’évoquer un égaliseur improbable tard.

Alors que l’équipe de Paulo Sousa poussait fort pour le but vainqueur dont elle avait besoin, elle a laissé des espaces à l’arrière et le remplaçant Viktor Claesson a capitalisé pour gagner le match dans les arrêts de jeu.

Ce but a placé la Suède de Janne Andersson au-dessus de l’Espagne dans le groupe E et ils se rendent maintenant à Glasgow pour affronter l’Ukraine ou la République tchèque selon ce qui se passera plus tard dans la soirée dans le groupe F.

Notes des joueurs Suède: Olsen (7), Lustig (7), Lindelof (6), Danielson (5), Augustinsson (6), Larsson (6), Olsson (6), Ekdal (6), Forsberg (8), Quaison (7), Isak (6) Abonnés : Kulusevski (7), Berg (6), Krafth (6), Claesson (7) Pologne: Szczesny (6), Bereszynski (6), Glik (6), Bednarek (6), Jozwiak (4), Krychowiak (6), Klich (6), Puchacz (5), Swiderski (6), Zielinski (6), Lewandowski (8) Abonnés : Frankowski (8), Swierczok (6), Kozlowski (6), Placheta (6) Homme du match: Emil Forsberg

Comment la Suède a éliminé la Pologne

Malgré toutes les permutations à ce stade de la compétition, il y avait de la clarté pour la Pologne à l’entrée du match – gagner ou rentrer à la maison – mais la tâche est devenue plus difficile en deux minutes.

Forsberg a profité de la malheureuse défense de Kamil Jozwiak à l’intérieur de la surface avant de frapper le ballon du pied gauche au-delà de la main gauche tendue du gardien Wojciech Szczesny.

Le ballon a touché le filet après 81 secondes, ce qui en fait le deuxième but le plus rapide de l’histoire des Championnats d’Europe, et il n’y a pas eu de réponse immédiate de la Pologne.

Nouvelles de l’équipe La Suède a apporté un changement à l’équipe qui a devancé la Slovaquie. Marcus Berg est tombé sur le banc pour être remplacé par Robin Quaison, l’homme qui a remporté le penalty lors de ce match. La Pologne a apporté un changement à l’équipe qui a fait match nul avec l’Espagne. Le blessé Jakub Moder a laissé sa place à Grzegorz Krychowiak de retour de suspension suite à son carton rouge contre la Slovaquie.

Alexander Isak a eu la chance de doubler l’avance peu de temps après, faisant rouler Kamil Glik avec aisance mais ne trouvant pas son partenaire d’attaque Robin Quaison qui n’était pas marqué au milieu de la surface.

La première chance de la Pologne d’égaliser est venue à la 17e minute et c’était une énorme opportunité alors que Lewandowski frappait la barre transversale deux fois de suite avec Robin Olsen battu.

La tête du coin était impressionnante, mais l’attaquant du Bayern Munich aurait dû faire beaucoup mieux avec la tentative de suivi car le but était béant.

Malgré une possession de balle aussi serrée que la Pologne en première mi-temps, leur livraison depuis des zones étendues était particulièrement mauvaise. La Suède était relativement sereine.

Cela a changé en seconde période alors que l’urgence de la Pologne est devenue évidente avec Olsen contraint à un bon arrêt bas à sa droite de l’effort de sondage à longue distance de Grzegorz Krychowiak.

Mais l’introduction de l’ailier de la Juventus Dejan Kulusevski a été le catalyseur du deuxième but de la Suède alors que sa course folle a poussé Forsberg à frapper à nouveau le ballon au-delà de Szczesny.

Cela a laissé la Pologne dans une situation désespérée, même si cela a semblé les inspirer. En quelques minutes, Lewandowski a trouvé un espace rare dans le canal gauche et a enroulé le ballon dans le coin le plus éloigné du filet.

Une décision de hors-jeu étroit au milieu de la seconde mi-temps a empêché Jakub Swierczok d’égaliser alors que la Pologne jetait tout sur la Suède, le tempo de leur jeu augmenté.

Enfin, la percée est arrivée. L’impressionnant remplaçant Przemyslaw Frankowski a balancé le centre et une mauvaise défense a permis à Lewandowski de rentrer à la maison avec son pied gauche.

Cela a déclenché une finition frénétique lorsque la Pologne a lancé le ballon dans la surface suédoise, mais avec le temps, ils ont été punis lors de la contre-attaque par la finition soignée de Claesson.

Homme du match – Emil Forsberg

Il y avait plein de candidats. Robert Lewandowski a failli remettre le jeu en faveur de la Pologne avec deux buts, aidé par l’impact de Przemyslaw Frankowski sur le banc. Les remplaçants suédois étaient tout aussi impressionnants, Dejan Kulusevski fournissant deux passes décisives et Viktor Claesson marquant le but vainqueur.

Mais avant tout cela, c’est la performance de Forsberg qui a façonné le jeu. Le milieu de terrain a marqué les deux premiers buts et les deux ont été brillamment marqués – le premier avec son pied gauche et le second avec son droit. Chacun a été frappé avec force. Chacun a été placé au-delà du gardien de but.

L’absence de Zlatan Ibrahimovic a privé Janne Andersson de sa source de buts la plus probable et cela signifiait que quelqu’un devait intervenir. Forsberg l’a fait ici et avec lui sous cette forme, cela pourrait forcer une réévaluation de la puissance d’un côté autrement professionnel.

Image:

Le Suédois Emil Forsberg célèbre après avoir marqué tôt contre la Pologne (AP)



Statistiques Opta

● Inscrit après seulement 81 secondes, le premier but d’Emil Forsberg pour la Suède contre la Pologne était le deuxième but le plus rapide jamais inscrit depuis le début d’un match de Championnat d’Europe, après Dmitry Kirichenko pour la Russie contre la Grèce en 2004 (65 secondes).

● Le Suédois Emil Forsberg a marqué dans des tournois majeurs consécutifs (Euros/Coupes du monde), après avoir marqué dans un seul de ses neuf précédents. Forsberg a inscrit trois buts en trois tirs cadrés à l’EURO 2020.

● Le Suédois Dejan Kulusevski (21 ans 59 jours) est devenu le plus jeune joueur à avoir passé deux buts en un seul match aux Championnats d’Europe depuis Cesc Fàbregas (21 ans 53 jours) contre la Russie en 2008.

● Robert Lewandowski a marqué lors de tournois majeurs consécutifs pour la première fois de sa carrière (Euros/Coupes du monde). En fait, il est désormais le joueur polonais le plus marquant de l’histoire du Championnat d’Europe (5).