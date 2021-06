Suède 1-0 Pologne et Slovaquie 0-0 Espagne

Suède vs Pologne

Robert Lewandowski fait face à une autre sortie anticipée d’un grand tournoi international de football.

À moins que la Pologne puisse trouver un moyen de contourner l’une des défenses les plus serrées du Championnat d’Europe.

Battre la Suède est le seul itinéraire de la Pologne vers la phase à élimination directe de l’Euro 2020 – et c’est quelque chose qu’aucune équipe n’a réussi en sept matchs en 2021.

Là où il y a Lewandowski, cependant, il y a de l’espoir pour la Pologne.

Le joueur en titre de l’année de la FIFA s’est remis d’une performance décevante lors de la défaite 2-1 de la Pologne contre la Slovaquie dans le Groupe E en marquant le but égalisateur lors d’un match nul 1-1 contre l’Espagne pour maintenir efficacement son équipe en lice pour le tournoi.

C’était aussi la finition d’un attaquant classique, utilisant sa force pour retenir son marqueur, Aymeric Laporte, et dirigeant une tête d’un centre dans le coin inférieur pour son 67e but international.

Lewandowski a dû se nourrir de miettes contre l’Espagne et il pourrait en être de même contre la Suède, une équipe ultra-pragmatique dont les ambitions offensives pourraient être encore plus limitées que la normale au stade de Saint-Pétersbourg mercredi.

La Suède compte quatre points depuis ses deux premiers matchs dans le Groupe E – un nul 0-0 contre l’Espagne et une victoire 1-0 contre la Slovaquie – et était assurée de se qualifier pour les huitièmes de finale grâce aux résultats des matchs de lundi.

Une victoire assurerait une première place dans le groupe. Là encore, peut-être un match nul.

La Suède est l’une des trois équipes à n’avoir pas encore concédé de but à l’Euro 2020, avec l’Italie et l’Angleterre. Compte tenu de cette statistique et de la tendance de l’équipe à défendre de manière compacte et en nombre, surtout lorsqu’elle n’a pas besoin d’attaquer, cela explique pourquoi la Pologne est confrontée à une tâche si difficile.

Lewandowski n’est passé de la phase de groupes qu’une seule fois en trois participations à une Coupe du monde ou à un Championnat d’Europe avec la Pologne. C’était à l’Euro 2016, la première fois que le tournoi continental était étendu à 24 équipes.

Alors que 67 buts en 121 matchs pour la Pologne est un record incroyable, l’attaquant du Bayern Munich est souvent privé de services de qualité lors des grands tournois lorsque le niveau de l’opposition augmente. Il n’a inscrit que trois buts en 13 matchs lors d’une Coupe du monde ou d’un Championnat d’Europe.

La Pologne, qui occupe la dernière place du groupe avec un point, pourrait être privée du défenseur Jan Bednarek et du milieu de terrain Jakub Moder en raison d’une blessure. Ils subiront des tests de condition physique le jour du match.

Andersson peut décider de changer sa formation maintenant que la qualification est garantie, et donner un peu de temps de jeu aux joueurs marginaux.

Terminer premier reste cependant important pour Andersson, car cela signifierait un repos supplémentaire avant un match des huitièmes de finale à Glasgow.

Dejan Kulusevski pourrait revenir pour la Suède après avoir été laissé sur le banc contre la Slovaquie. L’ailier venait de reprendre un entraînement complet après avoir terminé une période d’auto-isolement après avoir contracté le coronavirus.

Slovaquie vs Espagne

L’Espagne pourrait convoquer son joueur le plus expérimenté pour son match le plus important du Championnat d’Europe.

Sergio Busquets devrait revenir pour le match contre la Slovaquie mercredi, lorsque « La Roja » fait face à la possibilité d’une élimination embarrassante devant ses fans.

Seule la victoire de l’Espagne sera suffisante pour assurer une place en huitièmes de finale de l’Euro 2020. Un match nul peut suffire, mais seulement si la Pologne ne bat pas la Suède dans l’autre match du groupe E. Les deux matchs se joueront en même temps.

Busquets, 32 ans, seul joueur de l’équipe espagnole vainqueur de la Coupe du monde en 2010, n’a pas disputé les deux premiers matches de l’équipe après avoir été testé positif au coronavirus. Le milieu de terrain de Barcelone a dû s’isoler et n’a rejoint l’équipe que vendredi. Il ne s’est pas habillé pour le match contre la Pologne samedi.

Le sélectionneur espagnol Luis Enrique ne voulait pas risquer de jouer avec Busquets lors du deuxième match, mais a déclaré qu’il serait disponible samedi avec le reste de ses coéquipiers.

Rodri Hernández a joué dans la position de Busquets lors des deux premiers matches, un nul 0-0 contre la Suède et un nul 1-1 contre la Pologne.

L’entraîneur de la Slovaquie Stefan Tarkovic a déclaré que le retour de Busquets serait un gros coup de pouce pour l’Espagne.

Azpilicueta lui-même est peut-être un autre vétéran appelé à aider l’équipe espagnole face à l’élimination. L’arrière droit de 31 ans de Chelsea n’a pas encore joué à l’Euro 2020 car Luis Enrique a préféré utiliser Marcos Llorente à ce poste.

Jordi Alba avait pris la relève en tant que capitaine en l’absence de Busquets. Le capitaine de longue date de l’équipe nationale, Sergio Ramos, n’a pas été appelé après avoir joué avec parcimonie dans la dernière partie de la saison avec le Real Madrid en raison de blessures. La décision de le laisser en dehors de l’équipe même s’il aurait été apte à jouer au moment où l’Euro 2020 a commencé a suscité de nombreuses critiques contre Luis Enrique, beaucoup affirmant que l’équipe s’était retrouvée sans véritable leader.

L’Espagne, qui a disputé tous ses matches de groupe à Séville, est à deux points du leader suédois et à un de la Slovaquie, qui a surpris avec une première victoire 2-1 sur la Pologne, dernière place, avant de s’incliner 1-0 face à la Suède.

La Slovaquie a besoin d’un match nul pour garantir sa place au prochain tour. Il fait sa deuxième apparition consécutive après ses débuts à l’Euro 2016. La Slovaquie et l’Espagne ont été éliminées en huitièmes de finale en 2016. L’Espagne a raté les huitièmes de finale pour la dernière fois en 2004.

La Slovaquie espère à nouveau étourdir l’Espagne comme elle l’a fait en 2014 en mettant fin à la série de 36 matches sans défaite de « La Roja » lors des qualifications pour un championnat d’Europe ou une Coupe du monde.

On ne sait toujours pas quel type de soutien l’Espagne recevra de ses fans au stade La Cartuja après qu’une vidéo de joueurs ignorant les fans à l’hôtel de l’équipe le week-end dernier a été largement partagée en ligne. La foule est restée solidaire lorsque l’équipe est arrivée à l’hôtel mardi, alors que les joueurs saluaient constamment leur passage.

Il existe également une incertitude sur les conditions du terrain à La Cartuja, ce qui a suscité des plaintes de certains joueurs après les deux premiers matches.

