Le Derbyshire a dominé le jeu de la première journée alors que l’arbitre Sue Redfern est entrée dans l’histoire lors du match du LV = County Championship à Glamorgan.

Redfern est devenue la première femme à devenir arbitre dans un match masculin de première classe en Angleterre et au Pays de Galles en rejoignant Graham Lloyd au milieu pour l’affrontement de Division Deux.

Luis Reece a réalisé un 139 invaincu et c’est Lloyd qui a confirmé les guichets de Harry Came et Brooke Guest alors que les visiteurs atteignaient 308 pour deux.

L’invité a fait 96 et a mis 180 pour le deuxième guichet avec Reece, qui avait le capitaine Leus du Plooy pour compagnie le 22, pas aux souches.

Glamorgan a utilisé sept quilleurs, chacun envoyant au moins 10 overs, lors d’une journée frustrante sur le terrain. Zain-ul-Hassan et James Harris étaient les deux seuls à avoir leur nom dans la colonne des guichets.

Came et Reece ont mis 80 pour le premier guichet dans des conditions ensoleillées mais sur un terrain vert, occupant la majorité de la séance du matin.

Ils se sont tous deux mis en route avec des limites précoces au large de Timm van der Gugten avant que Reece n’envoie les deux premières livraisons d’Andy Gorvin à la clôture.

Le partenariat 50 s’est déroulé en 16 overs, Reece avec 33 de ces points, et le taux de score a commencé à s’accélérer dans les overs qui ont suivi.

Mais Came, sur 32 ans, s’est éloigné de son corps pour conduire lors de la première livraison d’Ul-Hassan et s’est rapproché du gardien de guichet Chris Cooke, qui a réussi une bonne prise en plongeon.

Le demi-siècle de Reece est passé de 74 balles lorsqu’il a frappé Dan Douthwaite par le hors-jeu pour son huitième quatre. Guest fit de même auprès d’Ul-Hassan pour évoquer la centaine du Derbyshire.

Guest a conduit et tiré Van der Gugten pour deux quatre en trois balles et a atteint huit limites en route vers un demi-siècle de 85 balles.

Reece a balayé un lancer complet de Kiran Carlson jusqu’à la corde pour évoquer le partenariat du siècle et les 200 de l’équipe ont rapidement suivi.

Redfern a signalé les six premiers du match alors que Reece sautait vers Carlson pendant longtemps avant que le second, écrasé au sol par Guest sur le même quilleur, ne porte le Derbyshire à 250.

Harris a éliminé Guest lbw d’un coup en deçà de son siècle avec une balle qui semblait rester légèrement basse. L’invité a affronté 162 balles et a frappé 12 quatre et un six.

Du Plooy a rapidement pris son rythme avec les limites de Harris et Van der Gugten avant que son compatriote gaucher Reece n’élève le 300 en faisant travailler Harris sur le côté de la jambe.

Reece a affronté 269 balles au cours de la journée, avec 16 quatre et un six à son actif et le partenariat à deux de moins d’un demi-siècle sur des souches.

Qui est Sue Redfern?

Image:

Redfern a signé les six premiers du match à Glamorgan





Le joueur de 45 ans a rejoint l’équipe des arbitres professionnels, le groupe de responsables d’élite de la BCE, en 2022 et est éligible pour participer aux matches professionnels masculins et féminins.

Redfern a joué pour l’Angleterre entre 1995 et 1999, remportant 21 sélections et a arbitré dans six tournois mondiaux majeurs, dont les Jeux du Commonwealth de 2022, trois Coupes du monde féminines ICC T20 et deux Coupes du monde féminines ICC.

En 2023, Redfern a été la première femme arbitre à arbitrer un match Vitality Blast entre le Gloucestershire et le Middlesex à Bristol.

Il y a deux ans, Redfern est également entrée dans l’histoire à Cardiff en devenant la première femme arbitre à remplacer un match masculin à domicile en Angleterre.

