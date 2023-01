Sue Perkins, ex-animatrice de Bake Off, révèle un diagnostic de choc

L’animatrice d’EX-BAKE Off, Sue Perkins, a révélé qu’elle souffrait d’un trouble d’hyperactivité avec déficit de l’attention.

Elle a fait la révélation dans un message au guitariste de Gomez, Tom Gray, qui a déclaré qu’il « rampait » vers son propre diagnostic de TDAH.

Sue Perkins a révélé qu'elle souffrait d'un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité

Sue a tweeté: “J’ai complètement rampé. Une fois que j’ai eu le diagnostic, tout a pris un sens – pour moi et ceux qui m’aiment. En vous souhaitant bonne route, Tom x”

Le TDAH est plus souvent repéré dans l’enfance.

Il peut être diagnostiqué par des tests psychologiques, y compris une scintigraphie cérébrale.

Les symptômes peuvent inclure des difficultés de concentration, de l’hyperactivité et de l’impulsivité.

Sue, 53 ans, avait précédemment révélé qu’une tumeur cérébrale bénigne “bousillait parfois mes hormones”.

En 2019, Spice Girl Mel B a déclaré qu’elle souffrait de TDAH mais que l’exercice l’aidait.

Et le présentateur de télévision et de radio Richard Bacon, 47 ans, a déclaré que les médicaments, boire moins d’alcool et manger plus de protéines font de lui “une présence plus attentive et plus calme”.

Le TDAH touche trois à quatre pour cent des adultes, la plupart des cas n’étant pas diagnostiqués.

Il y a eu récemment une augmentation du nombre de femmes cherchant de l’aide pour cette maladie.