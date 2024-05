Sue Johnson, psychologue qui a adopté une vision scientifique de l’amour, décède à 76 ans

Susan Maureen Driver est née le 19 décembre 1947 à Gillingham, en Angleterre, fille unique d’Arthur et Winifred Driver. Les Drivers tenaient un pub appelé Royal Marine et Sue a grandi dans cet environnement bruyant. « J’ai passé beaucoup de temps à regarder les gens se rencontrer, parler, boire, se bagarrer, danser, flirter », a-t-elle écrit. La relation de ses parents était chaotique et controversée, et ils ont divorcé quand elle avait 10 ans.

Elle a obtenu un diplôme en littérature anglaise à l’Université de Hull dans l’East Yorkshire avant de déménager au Canada, où elle a obtenu une maîtrise en littérature et en histoire à l’Université de la Colombie-Britannique et a travaillé comme conseillère dans un centre résidentiel pour adolescents en difficulté. Après avoir commencé une formation de thérapeute, elle s’est inscrite à un programme de doctorat en psychologie et a obtenu son doctorat. en 1984. Sa thèse portait sur son travail avec l’EFT et elle a été embauchée par l’Université d’Ottawa pour enseigner dans son département de psychologie.

Le Dr Johnson s’est mariée brièvement dans les années 1970 et a conservé le nom de famille de son premier mari. Elle a rencontré M. Douglas, qui dirigeait une entreprise d’ingénierie, en 1987, et ils se sont mariés un an plus tard. Outre M. Douglas, elle laisse dans le deuil leurs enfants, Sarah Nakatsuka ainsi que Tim et Emma Douglas.

En 1998, avec M. Douglas et d’autres, le Dr Johnson a cofondé le Centre international d’excellence en thérapie centrée sur les émotions. Il forme et certifie des thérapeutes du monde entier en EFT et mène des cliniques sur la méthode. Les militaires canadiens et américains ont proposé des programmes d’EFT aux militaires, et l’EFT a été utilisé pour réduire le stress chez les couples aux prises avec une maladie cardiaque, le diabète ou la maladie de Parkinson d’un partenaire.

« Sous toute cette détresse, a déclaré le Dr Johnson, les partenaires se demandent : puis-je compter sur vous ? Es-tu là pour moi ?