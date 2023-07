Sue Gray a entamé des pourparlers secrets pour rejoindre Sir Keir Starmer en octobre dernier – des mois avant de démissionner

SUE Gray a entamé des pourparlers secrets pour rejoindre Sir Keir Starmer en octobre dernier – des mois avant son départ.

L’ancien exécuteur du Cabinet a maintenant été autorisé à commencer à travailler pour le chef du parti travailliste en septembre après seulement six mois d’attente.

Crédit : Getty

Comme The Sun on Sunday l’a révélé la semaine dernière, les pourparlers ont eu lieu pour la première fois en octobre – cinq mois avant qu’elle ne démissionne du poste le plus élevé de Whitehall.

Mais cela ne conclut pas si elle a informé ses employeurs au sein du gouvernement du déménagement à l’époque.

Cela signifie qu’elle était en pourparlers avec le Parti travailliste au sujet d’un nouvel emploi tout en ayant accès à des informations gouvernementales très sensibles.

Le chien de garde ACOBA a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve qu’elle l’avait utilisé à son avantage.

Mais ils lui ont accordé une « période de réflexion » de six mois car il existe un « risque potentiel pour l’impartialité perçue de la fonction publique » si elle était autorisée à commencer immédiatement.

Le département Leveling Up où elle travaillait, dirigé par Michael Gove, a déclaré que le travail aurait pu être perçu comme « une récompense » – mais le comité a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve de cela.

Elle avait « un accès approfondi et étendu aux informations relatives aux concurrents de son employeur proposé » et cela « pourrait être potentiellement utile sur le plan politique ».

Elle sera ensuite autorisée à aider le chef travailliste à se préparer pour le gouvernement dans un rôle de premier plan, bien qu’elle ait travaillé aux plus hauts niveaux du gouvernement pendant que les conservateurs étaient au pouvoir.

Elle avait fini de travailler sur l’enquête partygate de Boris Johnson au moment des premiers pourparlers.

Mais elle était toujours un haut fonctionnaire transmettant des informations à la commission des privilèges du Parlement enquêtant sur les violations du verrouillage de Downing Street.

Sir Keir a toujours dit qu’il était sûr que Mme Gray n’avait pas enfreint les règles.

Il a dit qu’il avait accepté les conseils du comité – et qu’il était « ravi » que Mme Gray travaille pour le parti.

Il a déclaré: « Sue dirigera notre travail de préparation d’un gouvernement travailliste dirigé par une mission.

« Elle apporte une expérience inégalée sur le fonctionnement de l’appareil gouvernemental et est une femme d’une grande intégrité. »

La nouvelle qu’elle était exploitée a envoyé Westminster dans une rafale en mars, alors que les gens l’accusaient de son parti pris.