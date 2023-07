Sue Gray a enfreint les règles en parlant à Keir Starmer, selon le gouvernement

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Sue Gray a enfreint le code de la fonction publique en parlant à Keir Starmer d’un emploi avec le parti travailliste quatre mois avant de quitter Whitehall, a révélé une enquête gouvernementale.

Un porte-parole travailliste a déclaré que la conclusion du Cabinet Office était une « absurdité de Mickey Mouse » et un « coup politique » des conservateurs. « Toutes les règles ont été respectées », a déclaré le porte-parole.

L’enquêteuse du Partygate a été autorisée par un organisme de surveillance des nominations à commencer en tant que chef de cabinet du dirigeant travailliste après une période de réflexion de six mois à partir du moment où elle a quitté son poste de haut fonctionnaire en mars.

Mais une enquête du Cabinet Office a révélé que Mme Gray avait enfreint les règles en discutant du meilleur poste travailliste en octobre 2022, alors qu’elle travaillait encore pour la fonction publique.

« Ce processus, mené par la fonction publique, a conclu que le code de la fonction publique était prima facie enfreint à la suite du contact non déclaré entre Mme Gray et le chef de l’opposition », a déclaré le ministre du Cabinet Jeremy Quin dans un communiqué lundi.

Le ministre conservateur a ajouté : « Les règles et les directives qui régissent la conduite des fonctionnaires sont claires et transparentes. Il est profondément regrettable que les événements se soient déroulés de cette façon.

M. Quin a déclaré dans la déclaration ministérielle écrite que les fonctionnaires doivent déclarer tous les intérêts extérieurs pertinents « dès qu’ils surviennent ». Il a déclaré que la politique conseille aux individus « de pécher par excès de prudence lorsqu’ils envisagent ce qu’il faut déclarer, mais il incombe à l’individu de considérer ce qui pourrait être pertinent et de le déclarer ».

Le Comité consultatif sur les nominations dans les entreprises (Acoba) a déclaré vendredi qu’il « partageait certaines des préoccupations » soulevées par le gouvernement concernant le risque potentiel pour l’intégrité de la fonction publique que son passage au travail pose.

Cependant, le chien de garde des nominations a déclaré qu’il n’avait vu « aucune preuve » que sa prise de décision ou son impartialité étaient « altérées » pendant son service à Whitehall. Il a seulement conseillé une pause de six mois à partir de son dernier jour, ce qui signifie qu’elle peut commencer avec Sir Keir début septembre.

Keir Starmer « ravi » que Sue Gray rejoigne en septembre (fil de sonorisation)

Certains conservateurs furieux avaient exhorté Acoba à imposer une période d’attente d’au moins un an au milieu de la colère suscitée par la décision de Mme Gray de rejoindre le leader travailliste après avoir enquêté sur Boris Johnson sur les violations du verrouillage au n ° 10.

Le loyaliste de Johnson, Jacob Rees-Mogg – fait chevalier dans ses honneurs de démission – a affirmé que les discussions de Mme Gray avec M. Starmer montraient qu’il y avait une «cabale socialiste de haineux de Boris» à Whitehall.

Un porte-parole travailliste a déclaré que la déclaration de lundi du Cabinet Office était « un non-sens de Mickey Mouse » et un « coup politique d’un gouvernement conservateur à court d’idées et hors de la route ». Il a déclaré que la déclaration d’Acoba vendredi indiquait clairement que toutes les règles étaient respectées.

Le porte-parole a affirmé que « cela dit tout ce que vous devez savoir sur les conservateurs qu’ils ont passé des semaines à perdre du temps sur ce non-sens de Mickey Mouse » tout en « refusant d’enquêter » sur les allégations de tâtonnements contre l’ancien espoir du maire de Londres, Daniel Korski.

Sue Gray devrait assumer un rôle de premier plan au sein du Parti travailliste en septembre (Archives PA)

M. Korski, un ancien conseiller de Downing Street sous le mandat de David Cameron, s’est retiré de la course la semaine dernière pour être le candidat conservateur à la mairie après qu’il aurait été allégué qu’il avait peloté la productrice de télévision Daisy Goodwin au n ° 10 il y a dix ans. Le Cabinet Office a exclu d’enquêter sur les allégations.

Sir Keir a accepté la pause de six mois d’Acoba et s’est dit « ravi » que Mme Gray se joigne à elle en tant que chef de cabinet. « Elle apporte une expérience inégalée sur le fonctionnement de l’appareil gouvernemental et est une femme d’une grande intégrité. »

Des sources syndicales ont déclaré que Mme Gray avait officiellement accepté l’offre d’emploi vendredi après avoir démissionné en mars, ouvrant la voie à la publication des conseils d’Acoba.

Mme Gray a déclaré que Sir Keir avait évoqué la possibilité de rejoindre son équipe lorsqu’il l’a appelée fin octobre 2022, selon le document Acoba. Mais elle a dit à l’équipe qu’il n’y avait pas d’offre d’emploi formelle avant le 2 mars – le jour où elle a démissionné.

L’enquête sur Partygate compilée par Mme Gray, après avoir été ordonnée par M. Johnson alors qu’il était au n ° 10, a été publiée en mai de l’année dernière.

Parallèlement à son enquête Partygate, Mme Gray a occupé un certain nombre de postes de direction dans la fonction publique, notamment à la tête de l’équipe de propriété et d’éthique du Cabinet Office. Son dernier rôle à Whitehall était celui de deuxième secrétaire permanent au Département du nivellement, du logement et des communautés.