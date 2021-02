CORONATION Street star Sue Devaney a signé un nouveau contrat.

L’actrice – qui joue Debbie Webster dans le feuilleton ITV – a révélé qu’elle avait prolongé son séjour sur les pavés au moins jusqu’en avril de l’année prochaine alors qu’elle ne revenait initialement que pour deux épisodes.

Sue a révélé: «J’adore jouer avec elle, et je viens de signer un nouveau contrat qui me mènera jusqu’en avril 2022.

«Quand je suis revenu pour la première fois, je n’avais jamais imaginé que je serais là aussi longtemps et j’en suis ravi.

«Chaque jour, quand je conduis au travail, j’ai un grand sourire sur mon visage. Je suis tellement heureux d’être ici.

«Quand j’arrive à travailler avec de nouvelles personnes avec lesquelles je n’ai jamais travaillé auparavant et que j’ai regardées à l’écran, je suis tellement excitée.

«C’est un personnage tellement amusant à jouer. Elle réagit différemment avec différentes personnes.

«Si elle parle à quelqu’un d’important, la voix chic est allumée. Quand elle a une dispute avec Abi [Franklin], tout le bruit du nord sort. Je la décris comme la Joan Collins de Weatherfield.

Elle a ajouté: « J’aime le fait qu’elle soit une salope avec un cœur. J’adore qu’elle ne laisse personne se mettre en travers de son chemin. Elle pense dans son monde ce qu’elle dit est juste.

«Quand elle était dans le congélateur avec Kevin, vous voyez un côté très vulnérable d’elle, mais elle ne le laisse pas souvent sortir.

«Elle sort de la porte, elle met son armure et se peint le visage, et elle est la guerrière.

«C’est une femme puissante et forte avec beaucoup de style.»

Coronation Street est diffusé le lundi, mercredi et vendredi soir sur ITV.