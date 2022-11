Sue Cleaver révèle un secret de famille choquant dans I’m A Celebrity

La star de CORONATION Street, Sue Cleaver, a révélé un secret de famille choquant alors qu’elle discutait avec ses camarades de camp sur I’m A Celeb ce soir.

L’actrice de feuilleton a parlé de son adoption lors d’une conversation émotionnelle avec ses collègues célébrités au sujet de sa famille à la maison.

Sue, 59 ans, qui est surtout connue pour jouer Eileen Grimshaw sur le feuilleton ITV, a parlé de rencontrer sa mère biologique par hasard.

La star adoptée a expliqué: “C’était quand j’étais à l’école de théâtre, j’avais environ 22 ans et Royal Exchange cherchait des rôles pour Œdipe.”

Elle a ensuite révélé que lorsqu’elle est arrivée à l’audition, l’un des acteurs a déclaré qu’elle était le “double de sa femme” lorsqu’il l’a rencontrée.

Il a ensuite demandé à Sue sa date de naissance, ainsi que son lieu de naissance, avant d’ajouter : “Il a téléphoné à sa femme et il a dit : ‘Je l’ai trouvée’.”

La présentatrice de A Place In The Sun, Scarlette, a été la première à réagir en criant: “Quoi!” comme l’a ajouté la lionne Jill Scott: “Non, ça vient de me donner la chair de poule!”

Sue a poursuivi la douce histoire: “C’est étrange et j’ai deux demi-sœurs qui sont toutes dans le métier.”

Sue a déclaré: “C’est charmant parce que ma mère et ma mère biologique, nous nous sommes tous rencontrés, sommes allés dîner, nous sommes tous restés en contact, donc nous avons tous eu une belle relation depuis, donc c’est une belle fin. Je suis très chanceux.”

Jill a conclu : “C’est l’histoire la plus incroyable que j’aie jamais entendue.”





Les fans à la maison étaient tout aussi émus par l’histoire de la famille de Sue et se sont tournés vers Twitter pour réagir aux douces scènes.

L’un d’eux a écrit : « Moi après avoir entendu l’histoire de Sue. Mon coeur! sanglotant »

Comme un autre a ajouté: «Sanglotant silencieusement dans mon vin rouge après que Sue ait partagé son incroyable histoire d’enfance. Incroyablement courageuse de sa part de partager.

Cela vient après que les fans d’hier soir aient été convaincus que Sue Cleaver “furieuse” était sur le point d’exploser à cause d’une querelle dans la jungle I’m a Celebrity.

Sue n’a pas caché ses sentiments, surtout en ce qui concerne le nouveau venu, l’ancien secrétaire à la Santé Matt Hancock.

Cependant, ce soir, la star de la télévision a été vue en train de défendre le député alors qu’il était grillé par le reste du camp à propos de sa liaison pendant la pandémie.

Le favori du savon a dit à tout le monde de “s’arrêter maintenant” après que Matt, 44 ans, ait été grillé par le groupe pour sa gestion des blocages de coronavirus.

« Je pense que nous avons tout couvert, nous devrions arrêter. Ce que j’apprécie, c’est que vous avez mangé un vagin de mouton pour nous », a-t-elle déclaré.

“Et la vie n’est pas en noir et blanc et nous sommes tous faillibles et nous foutons tous.”