Sue Cleaver fait un aveu bouleversant sur le régime I’m A Celeb qui n’a jamais été montré à la caméra

La star de I’M A Celebrity, Sue Cleaver, donne aux fans un aperçu de la puanteur du camping australien après avoir retrouvé son mari.

La star de Coronation Street a été la troisième personne à être éliminée de la série 2022, lui permettant d’apprécier le luxe pendant plus d’une semaine alors qu’elle revenait à la réalité.

Elle a été accueillie avec un câlin d’ours par Charlene White, avec qui elle s’est liée pendant l’émission et a été éliminée en premier.

Après avoir vécu principalement de riz et de haricots pendant quinze jours, Sue a été directe en admettant à son mari Brian que son régime alimentaire rabougri l’a laissée plus qu’un peu gazeuse aux côtés du reste des camarades de camp.

“Je n’ai jamais autant pété de ma vie, ces haricots sont horribles”, a-t-elle dit à son autre moitié.

C’est donc une autre raison pour laquelle nous sommes heureux de regarder depuis l’écran au lieu de vivre l’émission nous-mêmes.

Bien qu’elle se retrouve à souffler de l’air chaud autour du camp (littéralement), Sue dit que l’expérience a été l’une des meilleures qu’elle ait jamais faites.

“J’avais réalisé tout ce que je voulais réaliser, c’était le bon moment pour moi”, a-t-elle déclaré lors de sa sortie anticipée.

Mais dans la voiture sur le chemin du retour à l’hôtel, elle semblait un peu plus refléter son temps à vivre dans la jungle australienne.

“C’est comme un accouchement, vous oubliez tous les mauvais moments et tout ce dont vous vous souvenez, ce sont les bons moments incroyables”, a-t-elle déclaré aux caméras dans la voiture. “Je n’oublierai jamais cela.”

Jill Scott a finalement été couronnée reine de la jungle cette année, avec Owen Warner des Hollyoaks en deuxième position et Matt Hancock en troisième.

I’m A Celebrity: The Coming Out Show est diffusé jeudi à 21h15 sur ITV1 et ITV Hub.

Sue a comparé son expérience dans l’émission à l’accouchement[/caption]