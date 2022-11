Sue Cleaver est-elle mariée et a-t-elle des enfants ?

ACTRICE Sue Cleaver troque le confort des pavés contre la jungle, alors qu’elle rejoint le casting de cette année de I’m a Celebrity Get Me Out of Here !

Mais est-ce que Corrie Star et sa camarade de camp dans la jungle sont mariées et a-t-elle des enfants ? Voici tout ce que vous devez savoir.

Rex

Sue Cleaver est-elle mariée ?

Sue Cleaver est mariée au technicien d’éclairage Brian Owen.

Le couple s’est rencontré pour la première fois sur les pavés alors qu’il travaillait sur Coronation Street.

Le couple marié et heureux vit avec leur adorable chien croisé George Paws.

Avant que Sue et Marié ne marchent dans l’allée, elle était auparavant mariée à l’acteur James Quinn.

En savoir plus sur Sue Cleaver ÉLOIGNÉ La star de Coronation Street taquine la sortie après 22 ans à jouer un personnage emblématique JOUR DE PAIE Casting de I’m A Celebrity 2022 – valeur nette et combien ils sont payés

James est apparu dans un certain nombre de feuilletons télévisés, notamment Coronation Street, Emmerdale et Hollyoaks.

Parmi les autres rôles, citons le rôle de Phil dans Early Doors, de M. Briggs dans Gentleman Jack et d’apparaître dans Fat Friends en tant qu’un autre flic, le PC Robert Rhymer.

Sue et James se sont mariés en 1993 et ​​ont passé 10 ans ensemble avant de divorcer en 2003.

Cependant, bien qu’ils se soient séparés, l’ancien couple est resté “de bons amis” depuis leur rupture.





En 2009, le couple a même travaillé ensemble sur une courte pièce ironiquement intitulée Marriages Made in Heaven.

Parlant de travailler avec son ex-femme, James a déclaré au Manchester Evening News à l’époque : « C’est assez drôle de faire ça avec Sue.

« Même si nous avons divorcé, nous nous entendons bien. Mais [before this] nous n’avons pas joué ensemble sur scène depuis notre première rencontre dans une pièce en 1991. »

Sue Cleaver a-t-elle des enfants ?

Sue partage un fils avec son ancien mari James Quinn.

Le couple aurait accueilli leur fils Elliot en 1998.

Mis à part ces informations, on ne sait pas grand-chose sur leur fils.

Il semble qu’Elliot préfère une vie plus privée et laisse la vedette à sa mère et son père.

Qui joue Sue Cleaver dans Coronation Street ?

Sue Cleaver joue Eileen Grimshaw sur le feuilleton ITV – un rôle qu’elle joue depuis 2000.

Cependant, ce n’était pas la première fois qu’elle était jetée sur les pavés.

Sue est apparue pour la première fois dans le feuilleton en tant que sœur Treece en juillet 1994 avant de réapparaître dans son rôle habituel d’Eileen Grimshaw en mai 2000.

L’actrice a fait une courte pause dans le rôle en 2018, mais elle est revenue pour continuer à jouer le rôle d’Eileen – une mère célibataire de Jason et Todd.

Son fils à l’écran, Todd, est devenu le premier personnage gay du feuilleton.

En savoir plus sur le soleil ‘un gars détendu’ Andrew de Love Island dit qu’il quitte la célébrité et retournera à son travail de jour OH WOW L’astuce astucieuse pour sécher les vêtements rapidement si vous n’avez pas de sèche-linge

Au fil des ans, les téléspectateurs du feuilleton populaire ont vu Eileen s’impliquer dans plusieurs relations, y compris son mariage de courte durée avec le tueur Pat Phelan.

Eilleen a également été dans une querelle continue avec Gail Platt, qui est jouée par Helen Worth.