Sue Cleaver de I’m A Celeb a l’air plus mince que jamais et à mille lieues de Corrie – alors que les fans saluent sa perte de poids

Sue Cleaver, habituée de CORONATION Street, a stupéfié les fans avec une perte de poids notable dans un ensemble de veste en cuir.

La star de cinquante-neuf ans a porté une veste en cuir et un pantalon vert saisissant sur une photo publiée sur Instagram.

Instagram

Sue Cleaver s’est habillée pour impressionner pour son apparition dans This Morning[/caption] Rex

Sue pouvait être vue rayonnante pour la caméra, portant un maquillage glamour associé à des talons noirs pour compléter la tenue.

Parallèlement au cliché, elle a écrit: «Je mets mon glam pour @thismorning ce matin – pantalon par @reiss et veste par @mintvelvet – stylisé par @johnlewis_samantha @johnlewis Cheadle.

Les fans de Sue ont partagé leur surprise dans les commentaires, l’un d’entre eux écrivant : « Qui est cette femme !!!!! .”

Un autre a accepté, déclarant: “Bon sang, tu as perdu beaucoup de poids car je ne t’ai pas reconnu alors dans le Lovely photo de toi ma belle Xxx. »

En savoir plus sur Coronation Street DAIS’ED ET CONFUS La tournure de la traque de Coronation Street alors que le bourreau de Daisy est révélé épreuve de force Jenny Connor de Coronation Street affrontera son rival amoureux alors qu’Amy Robbins rejoint le savon

Un autre a écrit: “Omg partagez votre parcours de perte de poids s’il vous plaît. Ayant l’air fabuleuse .”

“Ravi de vous voir ce matin, j’adore votre tenue », a ajouté un troisième.

Un cinquième s’est exclamé: “Tu es incroyable. J’aimerais vraiment savoir autre que la jungle comment vous y êtes parvenu. Étonnante .”

L’actrice d’Eileen Grimshaw est revenue sur le plateau de Corrie en décembre après avoir passé des semaines dans la jungle australienne pour I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here! où elle était soumise au régime strict composé principalement de haricots et de riz.

Antony Cotton l’a accueillie sur les pavés en s’exclamant : « Elle est de retour mais elle est beaucoup, beaucoup plus mince. Elle est la moitié de la femme – où est l’autre moitié ?

Sue a répondu: “Ce n’est pas la moitié de la femme.” Mais l’acteur de Sean Tully a répété: “Littéralement la moitié de la femme.”

En ce qui concerne la perte de poids de la star, une source a déclaré au magazine Woman : “Sue a toujours été une gourmande avouée, qui a admis que l’excès d’indulgence était son talon d’Achille.

« Maintenant, tout a changé. Sue est dans la cinquantaine, il était donc évident qu’elle devait réduire certaines choses.

“Elle est là pour le long match et veut vivre une vie longue, heureuse et en bonne santé”,

La star du savon avait déjà perdu trois tailles de pierre et quatre tailles de robe avant d’entrer dans la jungle et a depuis montré sa silhouette amincie.

Après avoir atterri au Royaume-Uni à la suite de son passage au concours de télé-réalité ITV, Sue a montré sa perte de poids dans la jungle tout en portant une chemise noire, un pantalon assorti et un chemisier à motifs.

AP : Association de la presse

Sue en 2018[/caption]