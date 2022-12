Sue Cleaver de I’m A Celeb a l’air fraîche après la jungle alors qu’elle reçoit un traitement cosmétique

Sue Cleaver de I’M A Celebrity s’est offert un rafraîchissement post-jungle après son passage Down Under.

L’actrice de Coronation Street, 59 ans, connue pour jouer la fougueuse Eileen Grimshaw depuis 2000, rayonnait alors qu’elle posait pour un cliché dans une clinique de chirurgie esthétique.

Instagram

Sue Cleaver de I’m A Celebrity s’est laissée dorloter après la jungle[/caption]

Rex

Le professionnel de la beauté et de la santé William Foley s’est rendu sur sa page Instagram pour révéler son dernier client célèbre.

Sue avait l’air fraîche et rayonnante alors qu’elle rayonnait pour le cliché sans maquillage aux côtés de William, qui fait partie de l’équipe du studio d’esthétique ØNE à Alderley Edge.

Il a révélé sa procédure exacte et a tagué le compte de Sue avec un cœur d’amour, avant d’écrire : « Tellement agréable de vous revoir !

“Sue m’a rejoint aujourd’hui pour un resserrement de la peau par radiofréquence.”

Le traitement est connu comme un moyen non chirurgical de resserrer la peau, qui utilise des ondes d’énergie pour chauffer la couche profonde de la peau.

Cela déclenche alors la production de collagène.

Sue s’est classée neuvième dans la série de cette année du programme ITV très apprécié.

Elle a depuis montré sa perte de poids I’m A Celeb après son retour au Royaume-Uni.

La star du savon a réussi à jeter trois pierres et quatre tailles de robe avant de participer à I’m A Celeb.

Mais après avoir consommé du riz et des haricots pendant plus de 14 jours, Sue a perdu encore plus de poids.

Cela vient après que Sue ait “confirmé” une querelle I’m A Celebrity 2022 alors qu’elle snobait l’un de ses camarades de camp rivaux après le spectacle.

Éclaboussure

Sue a également montré sa perte de poids I’m A Celeb après son retour de Down Under[/caption]

TVI

Sue est surtout connue pour jouer Eileen Grimshaw dans Corrie[/caption]

Rex

Elle a joué dans le feuilleton depuis 2000[/caption]