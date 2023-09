Sue Cleaver de Coronation Street signe par surprise une nouvelle émission majeure de la BBC alors qu’elle rejoint le casting de stars

La star de CORONATION Street, Sue Cleaver, a fait un geste surprenant dans une nouvelle émission de téléréalité de la BBC aux côtés d’un casting de stars.

Il a été rapporté que la favorite de Coronation Street, Sue Cleaver, s’est inscrite à la prochaine saison de l’émission de téléréalité Pilgrimage de BBC Two.

ITV

La star de Coronation Street, Sue Cleaver, a fait un geste surprenant dans une nouvelle émission de téléréalité de la BBC aux côtés d’un casting de stars[/caption] Rex Instagram

Après avoir quitté la jungle, Sue a commencé sa perte de poids spectaculaire[/caption]

Sue, 60 ans, est surtout connue pour avoir joué la fougueuse Eileen Grimshaw dans le feuilleton ITV depuis 2000.

Même si elle n’a pas l’intention de quitter définitivement le feuilleton, elle prendra du temps pour participer à l’émission de la BBC.

Ce n’est pas la première fois que Sue sort des pavés. L’année dernière, elle a fait un séjour dans la jungle.

Sue était l’une des favorites de I’m A Celebrity… Get Me Out of Here en 2022 et les téléspectateurs ont été dévastés lorsque Sue a été la troisième candidate à être éliminée de la série.

La légende de Corrie a continué de faire la une des journaux en raison de sa perte de poids spectaculaire, qui l’a vue passer d’une taille 16 à une taille 12.

Elle a ensuite révélé à Prima Mag que son parcours de perte de poids avait commencé alors qu’elle était dans la jungle.

« J’ai perdu du poids dans la jungle, mais je ne suis pas obsédée par les régimes : la vie est déjà assez dure ! Il y aura toujours des pressions extérieures et des attentes injustes envers les femmes, mais je refuse de me laisser entraîner là-dedans », a-t-elle déclaré.

Sue a ajouté à quel point elle était heureuse de sa vie en ce moment, affirmant qu’elle s’épanouissait dans la cinquantaine, qui était les années les plus heureuses de la vie.

Alors qu’elle entre dans cette nouvelle décennie de sa vie, il semble que Sue soit également prête à relever un nouveau défi.

Pilgrimage est une émission de téléréalité religieuse qui voit des célébrités de différentes confessions se réunir et parcourir l’un des itinéraires de pèlerinage historiques du monde.

Bien qu’un représentant de la série ait refusé de confirmer l’apparition de Sue, elle devrait apparaître aux côtés d’un line-up de stars comprenant Christine McGuinness.

Christine, 35 ans, rejoindra le prochain groupe de célébrités à se lancer dans l’un de ces pèlerinages épiques. Et les patrons de la BBC espèrent que ce voyage de découverte de soi s’avérera instructif pour la mère de trois enfants, et qu’il fera également une excellente télé.

Une source a déclaré : « Depuis qu’elle est sous les projecteurs, Christine a courageusement laissé ses fans entrer dans sa vie personnelle, depuis qu’elle a appris qu’elle était autiste à l’âge de 33 ans et qu’elle était la mère de ses trois enfants autistes, jusqu’à la rupture de son mariage avec Paddy McGuinness.

« Le pèlerinage arrive au moment idéal pour elle, car elle commence à ignorer son chagrin et à explorer le potentiel de trouver un nouvel amour.

«Traditionnellement, les pèlerinages étaient organisés pour explorer la croissance personnelle vers un lieu d’éveil spirituel et le programme de BBC Two s’est avéré profondément affecter ses acteurs.

« Non seulement l’expérience pourrait s’avérer incroyablement positive pour le développement de Christine, mais les patrons espèrent que son parcours ajoutera un véritable cœur au programme.

« Toute révélation sur Paddy ou sur sa vie amoureuse actuelle serait, bien sûr, également un régal. »

Sue et Christine seront rejointes par cinq autres célébrités qui n’ont pas encore été annoncées.

Christine McGuinness/Instagram

Christine McGuinness a également signé pour la nouvelle saison de Pilgrimage[/caption]

Le pèlerinage emmène des célébrités comme Shane Lynch de Boyzone et la star de Geordie Shore Vicky Pattison dans des voyages épiques depuis 2018.

La saison 6 sera diffusée sur BBC Two en 2024.