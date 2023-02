Sue Cleaver de Coronation Street révèle une carrière secrète très surprenante loin du savon

Sue Cleaver de CORONATION Street a révélé qu’elle avait une carrière parallèle secrète en tant que psychothérapeute.

L’actrice, qui a joué la matriarche des pavés Eileen Grimshaw pendant 23 ans, a développé un intérêt pour la discipline après avoir passé du temps dans la chaise des thérapeutes elle-même.

Pennsylvanie

Sue Cleaver est plus belle que jamais dans un nouveau tournage de magazine[/caption] Pennsylvanie

L’actrice est également psychothérapeute de formation[/caption]

S’exprimant dans la nouvelle édition du magazine Prima, elle a déclaré : « Cela pourrait surprendre les gens de savoir que je suis également psychothérapeute de formation.

“Tout a commencé lorsque j’ai moi-même suivi une thérapie il y a 10 ans et cela a transformé ma vie. J’ai développé une fascination pour elle. C’est mon thérapeute qui m’a dit : « Je pense que tu devrais t’entraîner – tu serais bon à ça.

“J’ai étudié pendant trois ans, mais j’ai dû reporter ma quatrième année car cela coïncidait avec l’histoire de Pat Phelan de Corrie [a big story arc for Sue’s character, Eileen, who married the soap villain].

« Je n’avais aucun moyen de faire mon travail et de rédiger ma thèse en même temps. Je suis officiellement autorisé à exercer en tant que psychothérapeute maintenant, mais j’aimerais toujours y retourner et terminer ma quatrième année un jour.

Sue, 59 ans, était une camarade de camp dans la dernière série de I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here!

Les fans ont été époustouflés par sa perte de poids lorsqu’elle est sortie de la jungle après des semaines passées à manger du riz et des haricots.

Mais elle a exclu de tirer profit de sa nouvelle silhouette, et elle ne se refusera pas non plus de délicieuses friandises.

Elle a déclaré : « J’ai perdu du poids dans la jungle, mais je ne suis pas obsédée par les régimes : la vie est déjà assez dure !

« Il y aura toujours des pressions extérieures et des attentes injustes envers les femmes, mais je refuse de me laisser entraîner. C’est pourquoi je ne ferai jamais la promotion de quoi que ce soit lié au poids, et c’est pourquoi je préfère toujours complimenter quelqu’un sur son sourire ou sa tenue, plutôt que sur son poids.

“Laissons les femmes être des femmes – nous avons assez de difficultés et de luttes comme ça.”

Le numéro de mars 2023 de Prima est maintenant en vente.

Pennsylvanie

Sue aime la vie dans la cinquantaine[/caption] Pennsylvanie

Sue est en couverture du magazine Prima de ce mois-ci[/caption]