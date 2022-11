Sue Cleaver de Coronation Street “confirme” la querelle I’m A Celebrity alors qu’elle snobe son camarade de camp rival après le spectacle

L’actrice de CORONATION Street, Sue Cleaver, est apparue pour confirmer une querelle entre des camarades de camp dans un snob Instagram coupant.

L’actrice d’Eileen Grimshaw, 59 ans, qui a joué dans I’m A Celebrity cette année, n’a pas caché ses sentiments envers l’éventuel finaliste Matt Hancock MP pendant son séjour au camp.

Sue – aux côtés du camp BFF Charlene White – a été critiquée par les fans d’ITV comme “deux visages” pour ses commentaires envers le politicien.

Elle a également critiqué le leadership du député de West Suffolk et l’a accusé d’avoir trop dormi pendant son court séjour dans la jungle.

Sue a été vue en train de comploter une révolution avec Mike Tindall alors qu’ils se plaignaient de leur nouveau chef de camp.

Après que la footballeuse anglaise Lioness Jill Scott ait été couronnée championne, Matt était absent du dîner arrosé de la distribution, ajoutant plus de carburant à la spéculation sur la querelle.

Pourtant, la fidèle Sue de Corrie semble avoir révélé ses vrais sentiments à propos de Matt sur sa page Instagram – en ne le suivant pas.

Dans le camouflet ultime des médias sociaux, Matt peut être vu en train de suivre le récit de l’actrice – avec le geste non réciproque.

Récemment, nous avons rapporté comment le compte de Matt avait été snobé par six camarades de camp au total.

Pendant ce temps, la plupart des camarades de camp de cette année se sont réunis pour un somptueux repas pour célébrer la fin du spectacle – mais il y avait une absence flagrante sous la forme du politicien.

Il n’a pas rejoint ses camarades vedettes de la jungle pour la sortie, qui a eu lieu lundi soir dans le Queensland.

La star de Loose Women, Charlene, a partagé une photo du gang profitant de la soirée sur ses réseaux sociaux.

Mais ils n’étaient pas les seuls absents car la gagnante Jill Scott, la star de Corrie Sue Cleaver et l’icône musicale Boy George n’étaient pas non plus à l’image.

Les fans ont rapidement repéré les parties manquantes sur Instagram, ajoutant leurs commentaires sous le cliché.

L’un d’eux a posté : “Certaines des célébrités ont disparu !”

Un deuxième a partagé : “Pas “tous” les camarades de camp sont là !”

Cela survient alors que Matt ressemblait à un adolescent amoureux alors qu’il était vu “partout” avec sa petite amie lors de la finale de l’émission.

L’ancien secrétaire à la santé n’a pas pu garder ses mains sur son autre moitié après leurs retrouvailles passionnées sur le pont.

Sue a précédemment critiqué les compétences en leadership de Matt au camp

Matt a récemment disparu d'un cliché de groupe arrosé