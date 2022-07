Sue Bird et Eli Manning rejoignent le groupe de propriété du NJ/NY Gotham FC

Sue Bird et Eli Manning sont les derniers grands noms à rejoindre le groupe de propriété du NJ/NY Gotham FC de la National Women’s Soccer League, ont rapporté plusieurs médias jeudi.

Le club a été évalué à 40 millions de dollars – un record pour la ligue, selon les rapports.

Bird, originaire de New York, prend sa retraite de la WNBA à la fin de la saison après 19 saisons avec le Seattle Storm. Manning a pris sa retraite après 16 saisons en tant que quart-arrière des Giants de New York après la saison 2019.

Ils rejoignent un groupe de propriété qui comprend Thirty Five Ventures, la société d’investissement de la star de la NBA Kevin Durant ; le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, et sa femme, Tammy ; et l’ancienne star de l’équipe nationale féminine de football des États-Unis, Carli Lloyd.

Le montant de l’investissement financier réalisé par Bird and Manning n’a pas été divulgué. Forbes a rapporté que l’investissement de Bird comprend l’exigence qu’elle serve de conseillère au club.

La fiancée de Bird, Megan Rapinoe, est une autre médaillée d’or olympique qui joue pour le règne de l’OL de la NWSL, mais l’ancienne star de l’Université du Connecticut a déclaré qu’elle n’avait pas besoin d’être convaincue de l’idée d’investir dans la ligue.

“Ce n’était pas une conversation” Oiseau dit à Forbes dans une interview. “C’était, ‘Ouais, ça a l’air incroyable.'”

Manning héberge le populaire “ManningCast” sur ESPN avec son frère, Peyton Manning, et est également partenaire de la société de capital-investissement Brand Velocity Group. Il a rejoint les Giants en juin dernier dans un rôle d’engagement des fans et d’opérations commerciales.

Les équipes de la NWSL sont devenues des investissements populaires parmi les célébrités. Les acteurs Natalie Portman, Jennifer Garner et Eva Longoria font partie du groupe de propriété d’Angel City FC, qui comprend également Serena Williams.

Une autre star du tennis, Naomi Osaka, fait partie des investisseurs du North Carolina Courage, et les anciennes premières filles Jenna Bush Hager et Chelsea Clinton détiennent des participations dans le Washington Spirit.