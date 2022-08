Sue Bird est devenue la légende dont elle avait besoin : “Il n’y avait pas de vrai chemin”

Bird a déclaré que Penicheiro, qui a pris sa retraite en 2012, et Courtney Vandersloot du Chicago Sky sont parmi les meneurs qu’elle a le plus aimé regarder parce qu'”ils sont vraiment amusants”. Vandersloot a récemment dépassé Lindsay Whalen pour devenir troisième sur la liste des aides en carrière de la WNBA. Elle est la joueuse active la plus proche d’égaler Bird – et elle est encore à plus de 800 passes décisives.

Bird a battu le record de Penicheiro avec sa 2 600e passe décisive pour Carolyn Swords en 2017.

«C’était en fait une très belle passe, et elle le mérite. Et les records sont faits pour être battus, et si quelqu’un bat votre record, vous voulez que ce soit une joueuse comme Sue Bird », a déclaré Penicheiro.

“Tout le monde aime Sue”, a-t-elle ajouté. “Si c’était un con, ce serait plus facile d’aller contre elle et d’essayer de la coller, mais elle est trop gentille et je le suis aussi.”

Même une passe décisive de Bird est un moment inoubliable. Treize joueurs ont reçu une passe décisive de Bird, selon Elias. La liste comprend Courtney Paris, qui considérait Bird comme l’une de ses joueuses préférées en grandissant et a passé la majeure partie de sa carrière WNBA en alerte en tant qu’adversaire qui avait la tâche peu enviable d’essayer de jouer la défense de l’équipe contre elle.

“Dès que vous irez l’aider, elle trouvera le plus petit espace pour envoyer le ballon à celui qui en a besoin”, a déclaré Paris.