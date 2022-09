Sue Barker claque A Question of Sport en disant que l’émission ne devrait pas avoir d’invités célèbres

IL y a peu de chance que Sue Barker soit à l’écoute de A Question of Sport ces jours-ci.

L’ancienne animatrice a révélé dans son nouveau livre qu’elle ne pense pas que les célébrités devraient figurer dans l’émission – ce qui pourrait être considéré comme une fouille à son remplaçant, Paddy McGuinness.

Bbc

Sue Barker a révélé dans son nouveau livre qu’elle ne pense pas que les célébrités devraient figurer dans A Question Of Sport[/caption]

Sue déclare : « Cela m’étonne que la BBC ne pense pas que les stars du sport soient des noms assez importants pour porter une émission.

“C’est une question de sport. L’indice est dans le titre.

« C’est fondamentalement un quiz sportif qui est un divertissement familial.

“Ce n’est pas un divertissement léger avec un thème sportif.”

EN SAVOIR PLUS SUR SUE BARKER SILENCE S’IL VOUS PLAIT Sue Barker supplie l’ex Cliff Richard d’arrêter de « ressasser » environ 40 ans plus tard LÉGENDE D’ADIEU Sue Barker fond en larmes après un montage émotionnel pour marquer sa retraite

Sue a ensuite admis dans Calling The Shots, sorti hier, qu’elle n’a reculé qu’à contrecœur sur l’inclusion d’invités célèbres pour les spéciaux de Noël.

Mais, depuis que Paddy a pris la relève, des stars non sportives, dont le lecteur de nouvelles Naga Munchetty, le DJ de Radio One Jordan North et Anton Du Beke de Strictly, ont toutes participé.

Depuis que Sue a quitté la série après 24 ans à la suite d’une refonte controversée de la série, les cotes d’écoute ont chuté.

Le Sun a révélé plus tôt ce mois-ci que les chiffres d’audience récents étaient tombés à 850 000, un plus bas historique, alors que Sue, ainsi que les anciens capitaines Phil Tufnell et Matt Dawson, attiraient 4 à 6 millions.

Pennsylvanie

Sue, ainsi que les anciens capitaines Phil Tufnell et Matt Dawson, attiraient entre 4 et 6 millions de téléspectateurs[/caption]