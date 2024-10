Sudheer Babu clarifie le tag ‘Nava Dhalapathy’

Il existe une tradition selon laquelle les héros vedettes portent des étiquettes avec « étoile » comme suffixe dans les industries cinématographiques du Sud et c’est plus courant en telugu. Pour quelques acteurs, les tags ne cessent de changer pour correspondre à la tendance actuelle et en fonction de leurs dernières performances. L’une des discussions intéressantes sur les tags de nom concerne Sudheer Babu qui prépare le film Maa Nanna Superhero.

Dans une interview exclusive avec Gulte, Sudheer Babu a été interrogé sur l’histoire du tag « Nava Dhalapathy » qui a été ajouté aux titres du dernier film de Sudheer, Harom Hara. Auparavant, il s’appelait Nitro Star.

Sudheer Babu a expliqué que c’était le producteur qui l’avait suggéré car il avait réalisé de nombreuses performances impressionnantes comme Sammohanam, Bhale Manchi Roju et Sridevi Soda Center. Il n’y a jamais eu de plaintes concernant ses performances.

Le producteur a demandé à Sudheer Babu d’avoir le tag « Nava Dhalapathy » et ceux qui l’aiment le mentionneront avec ça. « Il ne s’agit pas seulement d’un héros qui fait des films à 100 cr ou 200 cr, mais aussi d’un acteur qui joue bien ses rôles et est accepté par le public. Si vous l’aimez et que le public veut vous appeler avec ce tag avec tendresse, vous pouvez continuer », a déclaré Sudheer Babu à propos de ce que le producteur a suggéré.

Sudheer Babu a également révélé qu’il avait reçu un tag appelé « Prime Star » au début de sa carrière et que c’était lui qui s’était opposé à ce qu’il apparaisse dans les cartes de titre.

