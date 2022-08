Sudhanshu Rai, la comédie d’horreur de Shobhit Sujay est prête à vous séduire

Nous avons tous dû entendre d’innombrables fois l’histoire d’un pauvre jeune garçon, Aladdin, qui a été laissé coincé dans une grotte par un magicien rusé. Cependant, ce qu’Aladdin a trouvé à l’intérieur de la grotte était une lampe magique, dans laquelle résidait un génie qui apportait tout le bonheur et la richesse. Mais que se passerait-il s’il s’agissait d’un diable au lieu de l’hôte angélique à l’intérieur de la lampe, et quel destin possible Aladdin aurait-il rencontré si les choses tournaient mal ? Chintaa Mani, un conte de magie et de malheur maintenant diffusé sur Disney + Hotstar, est prêt à vous emmener dans une expérience mystiquement passionnante inexplorée, avec un mélange de science-fiction, de surnaturel et d’un soupçon d’humour.

Le troisième Saints Art et Kahanikaar Sudhanshu Rai Original est l’histoire de trois amis qui s’emparent d’une pierre magique – Mani – qui possède le pouvoir de prédire l’avenir. Tout commence avec un jeune homme Chiku, joué par Sudhanshu Rai, en route vers la maison de son ami pour une soirée amusante. Harcelé par ses copains Komal et Ballu (joués respectivement par Abhishek Sonpaliya et Akhlaq Ahmad Azad) pour se dépêcher, il prend un raccourci qui passe par une usine déserte où il rencontre un vagabond, joué par Shobhit Sujay, qui lui offre la pierre magique. Sans perdre de temps, Chiku se le procure en échange d’un peu d’argent et se précipite vers ses amis, mais ce qui suit dépasse leurs rêves les plus effrayants.

L’écrivain-producteur Puneet Sharma, qui a endossé le chapeau de réalisateur pour le film, a déclaré: «J’ai toujours été inspiré par le cinéma mondial et le charme exceptionnel de la vieille école du cinéma. Chintaa Mani est une tentative de notre part de revigorer le même charme dans une configuration contemporaine d’une manière qui soit relatable pour le public indien. Nous espérons recevoir encore plus d’amour et d’adulation que nous n’en avons reçus pour nos projets précédents.

Élaborant davantage sur ce qui attend le public de Chintaa Mani, le conteur-cinéaste Sudhanshu Rai a ajouté: «Même si les précédents Saints Art Originals, Chaipatti et Detective Boomrah, se distinguaient à leur manière, Chintaa Mani est l’offre la plus expérimentale de notre bannière. jusqu’à la date. C’est une combinaison extrêmement rare de plusieurs genres et sous-genres tels que la comédie, l’horreur, le thriller et le surnaturel, et donc destinée à offrir au public une expérience sans précédent.

Chintaa Mani a été écrit par Sudhanshu Rai tandis que son directeur de la photographie est Sparsh Hasija. Le court métrage a été monté par Saurabh Rawat tandis que la musique de fond et le son ont été conçus par Pranav Arora (Praosh). Le coloriste du thriller de science-fiction est Yash Soni.

À propos de l’art des saints: Saints Art est une société de communication stratégique et une maison de production, qui a déjà produit Chaipatti, disponible sur Disney+ Hotstar, et Detective Boomrah, en streaming sur MX Player. La maison de production est dirigée par Sudhanshu Rai, un conteur, acteur et cinéaste populaire affectueusement appelé Kahanikaar Sudhanshu Rai, et le scénariste-réalisateur Puneet Sharma. Avec plus de 100 histoires déjà publiées sur diverses plateformes numériques, Saints Art entend apporter au public indien des sujets et des genres inexplorés et rarement expérimentés.