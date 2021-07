Sudhanshu Pandey dit que les acteurs de la télévision sont catalogués, explique pourquoi il a choisi de jouer Vanraj Shah dans ‘Anupamaa’

L’acteur ‘Anupamaaa’ Sudhanshu Pandey est dans l’industrie depuis plus de deux décennies maintenant et est apparu sur les petits et les grands écrans, et il pense qu’il est facile pour un acteur de télévision d’être catalogué. Cependant, il a mentionné qu’ils peuvent toujours briser la monotonie.

Il a déclaré: « Les acteurs de télévision sont catalogués un peu plus rapidement parce qu’ils sont vus dans une émission quotidienne tous les jours. Vous jouez ce même personnage tous les jours pendant des années, vous avez donc tendance à être catalogués, mais je pense qu’il y a toujours une marge de manœuvre à briser loin de là parce que la mémoire du public n’est pas éternelle. Vous faites quelque chose de différent, vous leur offrez un genre différent de divertissement à travers différents personnages et ils oublieront votre passé. Cela dépend si vous voulez faire la même chose ou si vous voulez emménager dans un personnage différent. C’est un choix personnel. »

Le bel acteur est actuellement vu comme Vanraj Shah dans la populaire émission télévisée ‘Anupamaa’.

Il a révélé que lorsqu’il s’agissait de choisir un script, il voyait à quel point son personnage avait un impact. « Le script doit être très bon, et je pense qu’il est très naturel pour tout acteur de voir ce que son personnage a à donner dans le script, donc je cherche toujours ça et je m’assure que si je choisis un personnage, il doit être absolument central et important pour l’histoire seulement alors je choisis le personnage », a-t-il déclaré.

Sudhanshu a réalisé plus de 40 films où il a été vu avec des actrices comme Raveena Tandon, Priyanka Chopra, Gracy Singh, Hrishitaa Bhatt et Mahima Chaudhary. Mais lorsqu’on lui a demandé son personnage préféré, il a expliqué qu’il s’agirait de la série Web « Hundred » où il était en couple avec Lara Dutta.

Est-ce donc un effort conscient de choisir des personnages différents ? « Eh bien, pour un acteur, je pense que c’est très important parce que vous ne pouvez pas être catalogué dans un. Dans notre industrie, en particulier dans l’industrie cinématographique indienne, c’est un processus très naturel d’être catalogué, donc j’ai toujours pris des rôles qui sont radicalement différents les uns des autres, tout comme Vanraj Shah est différent de tout ce que j’ai joué jusqu’à présent. Cela a toujours été, et ce sera toujours mon effort conscient de ne rien faire de proche de celui que j’ai fait plus tôt « , a-t-il déclaré.

En parlant de Vanraj Shah, Sudhanshu a déclaré : « Depuis le début, Rajan (Shahi) m’a toujours dit que ce serait un personnage très différent et fidèle à sa parole, le personnage s’est avéré être l’un des plus complexes et compliqués. personnages que j’ai créés. Il y a trop de couches et tellement de graphiques différents de temps en temps au fur et à mesure que l’histoire avance. C’est le personnage le plus agréable que j’ai joué à ce jour.

Il a également expliqué comment la vie personnelle d’une célébrité prend parfois le devant de la scène une fois qu’elle rend sa relation publique. Il a déclaré: « Les acteurs ont une certaine énigme liée à eux parce que les gens les voient à l’écran et ils se demandent toujours ce que cette personne doit être dans la vraie vie, donc il y a toujours une énigme liée à cela et quand vous donnez vos coordonnées ou quand vous parlez de vie personnelle, alors évidemment tout le monde veut en parler parce que c’est quelque chose que tout le monde ne connaît pas. »

« Je suis une personne très privée et je ne parle jamais de ma vie personnelle dans les médias ou avec qui que ce soit. Je pense qu’un acteur devrait toujours éviter de parler de sa vie personnelle sur une plate-forme publique car cela ne laisse rien de tel qu’une surprise pour le public. Après tout, vous devenez comme un livre ouvert pour le public. Je pense qu’il devrait y avoir une certaine quantité de mystère et d’énigme attachée à un acteur toujours du point de vue du public parce que c’est ce qui les rend curieux de vous et de voir votre travail « , a conclu Sudhanshu.