Sudha Tirkey de l’équipe indienne U-17 de la Coupe du monde féminine de Jharkhand

Pour beaucoup, le football n’est tout simplement pas un sport, mais c’est aussi leur liberté de vivre pleinement leur vie. Sudha Tirkey, une attaquante prolifique de l’équipe nationale féminine indienne U-17 est quelqu’un qui essaie de le prouver par ses efforts dans le beau jeu.

“Le football n’est pas seulement un jeu pour moi, il m’a donné la perspective de vivre librement. C’est quelque chose qui m’a donné la liberté. Je pouvais faire ce que je voulais faire sur le terrain et c’était incroyable », dit Sudha.

L’attaquante de 17 ans est originaire du Jharkhand, a connu beaucoup de luttes tout au long de sa vie et pense que, quoi qu’il arrive, c’est pour le bien. La lutte constante, les déceptions, les échecs parfois – tout cela a fait d’elle la personne la plus décisive qu’elle soit aujourd’hui.

“Nous sommes 3 dans une famille – ma mère est balayeuse dans l’école de mon village et ma sœur a quatre ans de moins que moi et vit et travaille comme aide domestique dans différents ménages. Mon père et ma mère se sont séparés quand j’avais trois ans. Il ne nous a pas permis de vivre dans sa maison et nous avons donc déménagé dans un autre village où nous avons tout recommencé à zéro », a déclaré Sudha lors d’une conversation avec www.the-aiff.com.

“Je veux jouer au football pour soutenir ma mère et ma sœur et leur donner la vie confortable qu’elles méritent. Je travaille dur pour obtenir un emploi dans l’armée ou les chemins de fer et leur donner tout le nécessaire dans la vie. Ma mère m’a dit de ne pas abandonner mes rêves et de faire tout ce que j’aime dans la vie car elle pense que j’ai la capacité de bien faire dans la vie, a-t-elle ajouté.

“Je pense que quoi que je sois aujourd’hui, c’est à cause de ce que j’ai affronté au début de ma vie, ce qui m’a rendu plus fort. Rien de mal ne peut m’arriver maintenant ».

Sudha a commencé à jouer à l’âge de douze ans dans son village. Les gens louaient ses compétences et voulaient qu’elle continue à jouer autant qu’elle le voulait.

“J’ai commencé à jouer avec les garçons de mon village – ils me motivaient beaucoup. Si je manquais une séance d’entraînement, ils venaient chez moi pour m’appeler pour jouer. Je ne connaissais pas grand-chose au football mais quoi que je fasse, j’ai beaucoup aimé le jeu »

Sudha est venu à la configuration nationale après avoir joué dans la Coupe de la Fédération à Kohlapur et était l’un des plus jeunes membres de l’équipe en 2020 avec Astam Oraon et Purnima Kumari. Maintenant, après deux ans, elle fait partie des seniors de l’équipe.

“Pendant la Coupe de la Fédération, je me suis gravement blessé au front mais je n’ai pas arrêté de jouer. Dans ce tournoi, j’ai été repéré pour cette équipe et depuis lors, je n’ai jamais regardé en arrière ».

“Je ne me considère pas comme une senior – nous sommes tous ensemble en tant qu’équipe et nous nous soutenons chaque fois que nécessaire”, a-t-elle déclaré.

“Je suis sélectionné pour la Coupe du Monde U-17, qui se déroule dans le pays pour la première fois et je ne peux pas exprimer à quel point je suis reconnaissant et heureux. J’attendais ce moment et il est arrivé. J’ai tout simplement hâte de porter le maillot de l’Inde et de chanter l’hymne national lors de notre premier jour de match ».

Sudha, parmi tant d’autres, était un étranger qui n’avait aucune connaissance de l’entraînement, de l’alimentation ou des types d’équipement nécessaires pour jouer au football. Elle a déclaré: «Je tiens à remercier l’AIFF de nous avoir permis de vivre un tel genre de vie. Quel que soit le régime, l’entraînement que je fais, c’est tout nouveau pour moi et j’en profite pleinement ».

