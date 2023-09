Sudha Murty salue The Vaccine War de Vivek Agnihotri et le qualifie de « touchant » dans une vidéo virale

On peut voir Sudha Murty faire l’éloge du film de Vivek Agnihotri, The Vaccine War, qui met en vedette Nana Patekar, Pallavi Joshi, Raima Sen, Girija Oak Godbole et Sapthami Gowda.

Le cinéaste Vivek Ranjan Agnihotri, qui est occupé à promouvoir son prochain film The Vaccine War, a partagé une vidéo dans laquelle l’auteure et philanthrope renommée Sudha Murty dans laquelle on peut la voir formuler le film.

Partageant la vidéo, le cinéaste a écrit : « Merci @SmtSudhaMurty ji pour vos paroles inspirantes lors de la projection de #TheVaccineWar #ATrueStory. » Dans le clip, on peut l’entendre dire : « Je comprends le rôle d’une femme parce qu’elle est une mère, une épouse et une carrière. Il est très difficile de concilier famille et travail. Mais certaines personnes ont de la chance. Dans mon cas, mes parents sont restés à l’étage et moi en bas, c’est pourquoi je pourrais faire mieux.





Elle a ajouté : « Ce n’est pas facile pour une femme de poursuivre sa carrière avec des enfants. Elle a besoin d’un bon soutien familial. Je dis toujours : « Derrière chaque femme qui réussit, il y a un homme compréhensif, sinon elle ne peut pas y parvenir. »

Présentée comme « une histoire vraie », The Vaccine War est basée sur le livre du Dr Balram Bhargava, Going Viral : The Making of Covaxin. Dans le film, Nana Patekar joue le rôle du Dr Balram (ancien directeur général du Conseil indien de la recherche médicale). Pallavi a révélé comment ils avaient découvert le matériel source. « Pendant la deuxième vague (de Covid), de nombreuses personnes ont perdu la vie, et ce fut une période très sombre. Après la deuxième vague, nous avons entendu parler du livre du Dr Balram Bharagava, et il racontait tout le parcours de leur développement. le vaccin pour lutter contre le coronavirus. Quand Vivek l’a lu, il est venu me voir et m’a dit : « C’est incroyable, vous ne savez pas ce que ces scientifiques ont fait ».

The Vaccine War met en vedette un ensemble comprenant Nana Patekar, Pallavi Joshi, Raima Sen, Girija Oak Godbole et Sapthami Gowda. La sortie en salles de The Vaccine War est prévue le 28 septembre.