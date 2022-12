“Sudha Murthy est une ambiance” dans cette vidéo alors qu’elle danse avec la chanteuse Shreya Ghoshal lors d’un événement Infosys

Une vidéo qui devient virale montre l’auteur Sudha Murthy en train de passer un gala avec la chanteuse Shreya Ghoshal lors de l’événement “Infosys at 40”. On peut la voir debout avec un groupe de personnes, dont Shreya, et danser sur “Barso re megha megha ” du film “Guru” de Bollywood de Mani Ratnam. Shreya et Murthy passent un bon moment, chantant et dansant, quand tous ces gens commencent aussi à groover avec eux. La vidéo a été téléchargée sur Twitter par l’utilisateur Chandra R. Srikanth. ” Quelqu’un vient de m’envoyer ça. Sudha Murty danse et chante avec @shreyaghoshal dans le cadre de la célébration #Infy4Decades à Bangalore hier soir. Sain”, a-t-elle écrit dans la légende.

La vidéo est maintenant devenue virale avec près de 30 000 vues. « J’ai adoré ! Sudha Murthy se révèle si authentique”, a écrit un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : “La façon dont elle a ouvert l’appareil photo de son téléphone portable et l’a donné à quelqu’un pour qu’il prenne une vidéo me tient à coeur.”

“Je ne peux pas m’empêcher de sourire, c’est tellement beau et pur”, a écrit un autre utilisateur.

Murthy est également une source d’inspiration et de motivation pour tous les parents new-age. Elle n’est pas seulement une femme d’affaires, une écrivaine et une travailleuse sociale, mais elle est un guide vivant pour tous ceux qui luttent pour bien élever leurs enfants.

À plusieurs reprises, elle a parlé de la parentalité. Étant mère de deux enfants, elle a toujours utilisé sa voix pour guider les autres parents dans la bonne direction avec un conseil parfait.

Plus tôt, dans une vidéo publiée par la chaîne YouTube Momespresso, Murthy a parlé de la chose la plus importante que les parents doivent faire. Ils doivent agir de la bonne manière devant leurs enfants pour s’imprégner des bonnes habitudes en eux. Si vous faites la queue, vous devez attendre patiemment votre tour sans interrompre la file d’attente, afin que vos enfants apprennent la même habitude.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici