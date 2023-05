Sudeva Delhi FC, ATK Mohun Bagan FC, Reliance Foundation Young Champs et Bengaluru FC affronteront les équipes de Premier League et de la Premier League sud-africaine de football

La troisième édition de la Premier League Next Generation Cup présentée par la Reliance Foundation débutera le 17 mai 2023 au Reliance Corporate Park (RCP) à Mumbai. Les équipes de l’Académie de quatre clubs étrangers affronteront les chefs de table de la phase nationale de la Reliance Foundation Development League (RFDL) – Sudeva Delhi FC, ATK Mohun Bagan FC, Reliance Foundation Young Champs et Bengaluru FC. Les équipes de jeunes des clubs de Premier League Everton FC, West Ham United FC et Wolverhampton Wanderers FC seront rejointes par le Stellenbosch FC de la South African Premier Soccer League (PSL).

Les matchs se dérouleront les 17, 20, 23 et 26 mai à Mumbai, la finale se jouera le 26 mai. Le tournoi vise à offrir une exposition internationale compétitive aux jeunes talents indiens de toutes les équipes participantes.

La Premier League Next Generation Cup est organisée en Inde pour la troisième fois, la première ayant eu lieu en 2019. L’année dernière, le tournoi s’est déroulé au Royaume-Uni, où le Bengaluru FC et le Kerala Blasters FC étaient les équipes indiennes en tournée. Cette édition offre quatre créneaux aux clubs indiens contre deux l’année dernière, permettant à un large bassin de joueurs d’acquérir une expérience inestimable pour développer leurs compétences.

Sudeva Delhi FC, ATK Mohun Bagan FC, Reliance Foundation Young Champs et Bengaluru FC ont émergé comme les quatre meilleures équipes après deux tours intensifs de RFDL – les qualifications régionales et la phase de groupes nationaux. Cela a vu plus de 300 matchs dans neuf régions du pays, comprenant des équipes de la Hero Indian Super League, de la division I&II de la I-League et des académies indépendantes nommées par les associations de football d’État, ce qui en fait le tournoi de football d’élite des jeunes le plus important et le plus inclusif de l’Inde. Le vaste programme visait à fournir aux jeunes de ce groupe d’âge plus de temps de jeu et d’expérience, conduisant à leur croissance globale en tant qu’athlètes et footballeurs. Ces équipes participeront désormais au championnat national RFDL pour l’argenterie avant de se diriger vers la Next Generation Cup.

Le porte-parole de la Fondation Reliance a déclaré: «L’Inde regorge de talents de football inexplorés. Avec Reliance Foundation Development League, nous voulons offrir à nos footballeurs en herbe une exposition optimale et un temps de jeu compétitif pour affiner leurs compétences. Nous sommes ravis du succès de cette saison et pensons qu’elle incitera davantage de joueurs à poursuivre leurs rêves et à atteindre leur plein potentiel. Nous sommes extrêmement ravis de poursuivre notre partenariat avec la Premier League pour soutenir le football en Inde. Et souhaitons bonne chance à toutes les équipes pour le tournoi à venir et espérons que ce sera une expérience mémorable pour tous.

Le directeur du football de la Premier League, Neil Saunders, a déclaré : « Nous sommes ravis de retourner en Inde avec la Next Generation Cup pour la troisième fois. Le tournoi marque un partenariat important entre la Premier League et la Reliance Foundation Development League.

« La Premier League est fière d’avoir une base de fans passionnés en Inde et nous espérons que notre travail ensemble continuera à aider à développer et à développer le jeu ici. Les jeunes joueurs représentant Everton, West Ham et les Wolves ont une opportunité spéciale de voyager en Inde et de découvrir la culture et le football dans une autre partie du monde. Nous leur souhaitons bonne chance face à leurs homologues indiens et sud-africains.

Le tournoi à huit équipes verra les clubs divisés en deux groupes de quatre équipes chacun. Ils s’affronteront dans un format de tournoi à la ronde dans une compétition dont l’objectif principal est d’opposer les jeunes talents en développement les uns aux autres. Le tournoi sera un carnaval des meilleurs talents démontrant leurs compétences sur le terrain.

La Next Generation Cup en 2020 a vu les jeunes de Chelsea devenir les champions parmi les six équipes qui ont participé. Le Stellenbosch FC a remporté la deuxième saison en 2022. Ce sera la deuxième apparition de West Ham United dans cette compétition et aussi la première fois qu’Everton et les Wolves y participent.

À propos de la Coupe Nouvelle Génération

Au cours des neuf dernières années, la Premier League et Football Sports Development Limited ont continué à travailler ensemble pour partager leurs connaissances et leur expertise dans tous les domaines du jeu, y compris la gouvernance, le développement des talents, la croissance commerciale, l’administration et le développement communautaire au sens large. Plus récemment, les deux ligues ont collaboré au développement holistique du sport en Inde, axé sur l’amélioration des normes d’entraînement et d’arbitrage dans le pays.