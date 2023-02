Sudeva Delhi enregistre sa première victoire avec un triomphe 3-2 sur Rajasthan United

Sudeva Delhi a enfin goûté à la victoire dans l’édition en cours de la I-League en battant 3-2 le Rajasthan United FC à 10 joueurs au stade Ambedkar jeudi.

Seilenthang Lotjem (20e minute), Alexis Gomez (26e) et Shavkati Khotam (67e) ont marqué pour Sudeva tandis qu’Atai Dzhumashev (31e) a trouvé la cible pour Rajasthan United après que Sukhandeep Singh de Delhi ait marqué un but contre son camp à la 19e minute.

Malgré sa première victoire de la saison, survenue au 13e tour, Sudeva est restée ancrée à la 12e et dernière place avec seulement cinq points. Le défenseur central du Rajasthan, Amritpal Singh, a été expulsé après avoir reçu son deuxième carton jaune en début de match alors qu’il faisait tomber Alexis Gomez au bord de la surface de réparation.

Cependant, au lieu que Sudeva profite de l’avantage d’un homme, c’est le Rajasthan qui a mené 1-0 à la 19e minute.

C’était une pause chanceuse pour eux car l’ailier gauche Atai Dzhumashev a coupé dans la surface et n’avait presque personne de l’autre côté à traverser. Alors, il est allé chercher un tir plein d’espoir, que le défenseur de Sudeva Sukhandeep Singh a involontairement envoyé dans son propre filet.

Seilenthang Lotjem a fait 1-1 une minute après le but contre son camp de Sukhadeep. Il a obtenu un lob par derrière à l’intérieur de la surface de réparation du Rajasthan, qu’Aidar Mambetaliev aurait dû dégager. Lotjem a esquivé Rafique et l’a tapé avec son pied gauche.

L’avance de Sudeva est venue assez tôt à la 26e minute. C’était un morceau de génie individuel de Gomez. L’Argentin a tiré au but à 25 mètres et le ballon s’est éloigné d’un Rafique plongeant, a touché l’intérieur du poteau et a atterri dans le filet pour porter le score à 2-1.

Sukhadeep était également responsable du deuxième but du Rajasthan. C’est arrivé à la 31e minute lorsque Dzhumashev l’a devancé par la gauche et a battu le gardien Priyant Singh pour porter le score à 2-2 à la 31e minute.

Gomez et Khotam ont combiné pour faire 3-2 pour Sudeva. Gomez en a obtenu un à l’intérieur de la surface de réparation dos au but et au lieu d’essayer de se retourner et de tirer lui-même, il l’a posé pour Khotam sur le bord de la surface. Khotam a frappé un puissant pied gauche pour faire gonfler le coin gauche du filet.

