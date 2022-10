Sudbury, Ont., une femme surprise dans un café a rejeté son billet de 5 $ de 36 ans

Une femme de Sudbury, en Ontario, a été surprise lorsque le personnel d’un café a refusé d’accepter son paiement avec un vieux billet de 5 $.

Irene Nizzero a tenté d’acheter une boisson avec une facture imprimée en 1986, bien avant l’introduction des billets de banque en polymère actuels en 2011.

Nizzero a déclaré que le jeune qui travaillait à la caisse enregistreuse n’avait pas reconnu l’ancien billet de banque, alors il a appelé un collègue pour inspecter la facture.

“Il était tout aussi méfiant”, a déclaré Nizzero.

“Et oui, j’ai fini par payer avec un 20. Mais j’ai essayé de les rassurer que non, c’est honnêtement, de l’argent réel.”

Pour confirmer que son ancien billet de 5 $ était toujours valable, Nizzero a déclaré qu’elle était retournée au café le lendemain et l’avait montrée à un responsable.

“Je me suis dit : ‘OK, eh bien peut-être, vous savez, peut-être que j’ai eu tort en essayant de présenter ce projet de loi'”, a déclaré Nizzero.

Elle a dit que le directeur avait confirmé qu’ils auraient dû accepter la facture.

Les commerçants peuvent refuser les billets de banque, selon la banque centrale

Dans un courriel à CBC News, la porte-parole de la Banque du Canada, Amélie Ferron-Craig, a déclaré qu’il appartenait au vendeur de déterminer les modes de paiement qu’il souhaitait accepter.

“Alors oui, un commerçant peut refuser d’accepter des billets de banque, ou même certaines coupures de billets de banque, comme mode de paiement pour des biens ou des services”, a déclaré Ferron-Craig.

Dans l’e-mail, Ferron-Craig a ajouté que les factures de 1986 comportaient des mesures de sécurité, telles que de l’encre en relief et des points verts, pour aider à prévenir la contrefaçon.

Ferron-Craig a déclaré que tous les billets de banque plus anciens conservent leur valeur et peuvent être échangés contre des billets plus récents dans n’importe quelle banque.

En attendant, a déclaré Nizzero, elle ne reproche pas aux jeunes travailleurs d’être prudents.

“J’ai dû vraiment repenser ma position et je pense que c’est quelque chose que d’autres pourraient vouloir envisager aussi”, a-t-elle déclaré.

“Nous couvrons maintenant suffisamment de générations pour que certaines personnes n’aient pas nécessairement vu ce projet de loi auparavant, et il peut y avoir une certaine résistance. Je pense que cela reflète aussi très probablement la popularité des paiements en plastique et virtuels.”