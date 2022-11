Sudbury, Ont., un homme dit qu’il sait où se trouve son ordinateur portable volé, mais que la police ne le récupère pas

Un homme de Sudbury, en Ontario, a déclaré que la police locale n’obtiendrait pas de mandat de perquisition pour récupérer son ordinateur portable manquant, même après leur avoir fourni des preuves indiquant où il se trouvait exactement.

Bill McElree a pu rapidement déterminer l’emplacement de son ordinateur portable, qui manquait la semaine dernière, en utilisant la fonction Find My d’Apple, qui indiquait que l’ordinateur portable se trouvait chez son voisin.

L’application de suivi, qui peut être utilisée sur un iPhone, permet aux utilisateurs de voir l’emplacement de leurs appareils sur une carte et d’émettre un son pour les retrouver lorsqu’ils sont en ligne.

“Et je suis allé, ‘OK, peut-être qu’ils l’ont trouvé ou quelque chose comme ça.’ Alors je suis allé là-bas et ça m’a dit que j’étais à environ 10 mètres, cinq mètres. Et j’ai marché jusqu’à lui où il était écrit comme un mètre, et ça devait être de l’autre côté d’un mur “, a déclaré McElree.

Il a dit avoir appelé la police, qui lui a dit de soumettre un rapport en ligne. Il a ensuite frappé à la porte de son voisin et a demandé qu’on lui rende l’ordinateur portable. Mais McElree a ajouté que le voisin a nié avoir l’ordinateur et a appelé la police.

McElree a déclaré qu’il était heureux lorsque la police s’est présentée, afin qu’il puisse leur montrer les alertes indiquant l’emplacement de son ordinateur portable.

“Cependant, quand je leur ai montré les captures d’écran… ils n’ont pas semblé comprendre.”

Bill McElree a utilisé l’application Find My pour envoyer des alertes sur son ordinateur portable et localiser son emplacement après avoir remarqué qu’il manquait. (Bill McElree/Facebook)

Il a déclaré que la police était retournée à leur voiture de patrouille et, lorsqu’il leur avait de nouveau parlé, ils lui avaient dit qu’ils faisaient des recherches sur Find My pour savoir comment l’application fonctionnait. Cependant, a déclaré McElree, ils l’ont informé qu’ils avaient parlé à leur superviseur, qui a déclaré qu’ils ne seraient probablement pas en mesure d’obtenir un mandat pour fouiller la maison du voisin.

McElree a dit qu’il était confus et frustré.

“C’est à cela que sert Find My. Il est littéralement conçu pour ce qui s’est passé”, a-t-il déclaré.

“C’est juste bizarre, c’est surréaliste. La seule chose que je n’ai pas remise à la police, c’est une photo de lui la tenant [the laptop] quand il a ouvert la porte – ce qu’il n’a pas fait – mais cela aurait été le prochain niveau de preuve. Je ne sais pas ce que j’aurais pu leur donner d’autre.”

Il a déclaré que la police avait pris le numéro de série de son ordinateur pour ouvrir un dossier.

Les “applications bien établies” ne devraient pas poser de problème : avocat

Le service de police du Grand Sudbury a refusé la demande d’entrevue de CBC, mais un porte-parole a déclaré que le service de police avait reçu une plainte et que la question était en cours d’examen.

L’avocat Gerald Chan, qui possède une expertise sur les mandats de perquisition et les preuves numériques, a déclaré qu’il était “un peu confus quant à la raison pour laquelle la police ne pense pas pouvoir obtenir un mandat de perquisition dans ces circonstances”, bien qu’il ait noté qu’il n’avait pas le informations de base dans ce cas.

Gerald Chan, un avocat pénaliste et constitutionnel basé à Toronto qui se concentre sur la confidentialité numérique, (Fourni par Gérald Chan)

Chan, un associé de Stockwoods LLP à Toronto, a déclaré que pour obtenir un mandat, la police doit avoir des “motifs raisonnables” de croire qu’un crime a été commis et qu’il existe des preuves de celui-ci à un endroit particulier. Il a noté que cela ne veut pas dire le prouver hors de tout doute raisonnable.

Il a déclaré que les principales raisons qu’il pouvait imaginer pour ne pas pouvoir obtenir de mandat dans une affaire comme celle-ci étaient s’il y avait des raisons de se méfier du plaignant ou de l’application.

“Ce sont des applications assez bien établies sur des appareils assez bien établis. Donc, en supposant que c’est… une que nous utilisons tous dans notre vie de tous les jours, je ne vois pas quel serait le problème de fiabilité”, Chan a dit.

L’application montre que l’ordinateur portable a redémarré au même endroit

Plusieurs jours après la confrontation initiale avec son voisin, McElree a déclaré avoir reçu une autre notification, indiquant que son ordinateur portable avait été rallumé et se trouvait toujours au même endroit.

Le conflit avec son voisin s’est aggravé, a-t-il dit, et il pense que ses chances de récupérer son ordinateur portable “diminuent assez rapidement”.

Je pense que nous perdons contact avec notre sens de la communauté. —Bill McElree

Son ordinateur est un MacBook Pro assez récent, dont le remplacement coûterait environ 3 000 dollars. Il l’utilise pour son travail d’organisateur de mariage, d’officiant et de disc-jockey.

“Les deux dernières années ont été un désastre. Donc, d’un point de vue budgétaire, c’est certainement une dépense inattendue, et elle sera difficile à remplacer”, a déclaré McElree.

Mais il fait également face à la perte du sens de la communauté qu’il ressentait auparavant dans son quartier.

“Évidemment, c’est extrêmement gênant et nous ne serons probablement jamais amis. Mais ce n’est pas mon Sudbury”, a déclaré McElree.

“Je pense que nous perdons de plus en plus le contact avec notre sens de la communauté. Les Sudburois s’occupaient des Sudburois, et nous, nous prenions soin de nos voisins.”