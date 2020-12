À la veille de Noël, l’artiste de sable de renommée internationale Sudarsan Pattnaik a tenté un nouveau record du monde en créant jeudi un art de sable géant en 3D du Père Noël avec masque sur la plage de Puri d’Odisha.

Sudarsan a créé un art de sable en 3D de deux Santa Clauses tenant un masque et donnant le message «Utilisez un masque, restez en sécurité» au monde ce Noël.

Il tente à nouveau d’entrer dans le Livre des records du monde de Limca.

Sudarsan a créé l’art du sable qui mesure 120 pieds de long et 50 pieds de large sur 6000 pieds carrés à Puri Beach.

Une vingtaine d’étudiants de l’école d’art du sable sudarsien se sont associés pour terminer cette sculpture en 12 heures. Avec le Père Noël, il a créé un arbre de Noël.

«Nous savons tous qu’en raison de cette pandémie en cours, il existe certaines restrictions pour célébrer les festivals. Nous devons donc suivre les instructions de l’OMS en portant un masque et en maintenant la distance sociale, a déclaré Sudarsan.

«Depuis 20 ans, je fais de l’art du sable à Noël et j’ai établi de nombreux records du monde dans le Livre des records du monde de Limca. Cette année aussi, j’ai tenté un record du monde en créant ce Père Noël en sable 3D avec masque sur plus de 6000 superficie de pieds carrés qui battra mon propre record de 4900 pieds carrés. J’ai reçu un e-mail officiel du Livre des records du monde de Limca pour tenter cela », at-il ajouté.

Le lauréat Padma Shri a participé à plus de 60 championnats et festivals internationaux d’art du sable à travers le monde et a remporté de nombreux prix.